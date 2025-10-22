Sanz tiende la mano a una «una nueva era sanitaria» en Andalucía y propone 16 medidas para impulsarla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha abierto este miércoles el Debate general sobre la situación de la sanidad pública de Andalucía en el Parlamento de Andalucía con una oferta a la oposición, a las ... organizaciones profesionales y a las asociaciones de pacientes de abrir «una nueva era» en la gestión de la salud en la comunidad autónoma y que se basa en dieciséis medidas concretas.

Arropado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el salón de plenos, el consejero que tomó posesión hace justo una semana después de la dimisión de su antecesora, Rocío Hernández Soto, por la polémica de los cribados del cáncer de mama, Sanz ha citado entre las dieciséis medidas que propone la activación de un nuevo plan de infraestructuras que incluya los nuevos hospitales de Málaga o Jaén; la ampliación de la plantilla estructural del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la creación de 4.300 plazas nuevas, que ha aprobado ya el Consejo de Gobierno; la puesta en marcha de un decreto para los puestos de nueva cobertura o la activación de crear una nueva bolsa de trabajadores.

En este paquete de medidas planteado por Sanz está también el avance en los trasplantes; el uso racional del medicamento; la «revolución digital de la sanidad»; el refuerzo del plan de salud mental y de la Atención Primaria; incluir a las farmacias como aliados de la salud; y la creación de un comité de expertos para que abra las puertas a un nuevo modelo, que ya ha avanzado el presidente de la Junta.

Diálogo

«Tiendo la mano para abrir una nueva etapa de la sanidad pública en Andalucía a la oposición y a las asociaciones. Una nueva etapa sustentada en el diálogo, la cercanía, la reforma y poniendo a los andaluces en el centro», ha dicho Sanz en su discurso inicial.

«Entre una pancarta y un paciente elegimos a un paciente: basta ya de usar a la sanidad andaluza como un campo de batalla política», ha completado Sanz, que ha vuelto a pedir disculpas a las mujeres afectadas por el error en los diagnósticos de cáncer de mama, «sean de la asociación que sean».