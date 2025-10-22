Suscríbete a
CRISIS DE LOS CRIBADOS

Sanz tiende la mano a una «una nueva era sanitaria» en Andalucía y propone 16 medidas para impulsarla

Juanma Moreno arropa al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en la comparecencia a petición propia en el Parlamento

La receta de Juanma Moreno para adaptar el Servicio Andaluz de Salud (SAS) al siglo XXI

Antonio Sanz y Juanma Moreno, en el Parlamento este miércoles
Antonio Sanz y Juanma Moreno, en el Parlamento este miércoles
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha abierto este miércoles el Debate general sobre la situación de la sanidad pública de Andalucía en el Parlamento de Andalucía con una oferta a la oposición, a las ... organizaciones profesionales y a las asociaciones de pacientes de abrir «una nueva era» en la gestión de la salud en la comunidad autónoma y que se basa en dieciséis medidas concretas.

