Las plazas en apartamentos turísticos en Córdoba se disparan un 60% y están en 1.397

El Instituto Nacional de Estadística (INE) va poniéndole cifras al boom que viven los apartamentos turísticos en Córdoba. En el último año, su capacidad de alojamiento ha crecido algo más de un 60%.

Tras este fenómeno que tiene recorrido -sólo hay que ver el goteo de proyectos de este tipo que aparecen en los trámites de los que informa la Gerencia de Urbanismo-, hay múltiples factores: el atractivo de la rentabilidad que ofrecen este tipo de alojamientos; la diversificación que les permite tener a las cadenas hoteleras ofreciendo también este producto o el gran momento que vive la llegada de viajeros a la capital. A todo ello se une que desde el 2 de abril del presente ejercicio el Ayuntamiento activo una prohibición para la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos en los distritos Centro-Casco y el Sur.

Esa medida se combinó con el cambio legislativo introducido por el Gobierno central para toda la nación -entró en vigor, casualmente, un día después del municipal- por el que se modificaba la Ley de Propiedad Horizontal. El cambio supone que a partir de ese momento, para iniciar la actividad turística una vivienda, será necesario el consentimiento previo de la comunidad concedido por tres quintas partes. Es decir, por ahí, se ha cerrado una vía a la inversión en el sector.

A fecha de julio, en la capital, según las estimaciones del INE, se contabilizan 1.397 plazas en apartamentos turísticos. Esa cifra implica un estirón interanual del 60,4% al contabilizarse 526 más. Es el tercer dato más alto de la serie histórica -este ente estadístico ofrece indicadores desde 2013-.

Un boom en 2025

Y ese guarismo no es ni mucho menos puntual. Los otros meses que ocupan los primeros puestos del podio corresponden también al presente año: son febrero (1.559) y mayo (1.397). Los seis meses con mayor oferta en este tipo de negocios corresponden al presente ejercicio. Bastante atrás queda el estirón vivido en 2023, cuando en octubre de aquel año se llegaron a alcanzar las 1.140 plazas.

Este aumento de la oferta se refleja también en el número de apartamentos para viajeros con que cuenta la ciudad. De 285, de acuerdo a las estimaciones del INE, en julio de 2024 se ha saltado a 416. Es decir, se ha dado un estirón del 46%. Y el personal empleado en estos negocios también ha experimentado un crecimiento. En julio, los cálculos de este ente estadístico eran de que había 129 empleados trabajando en estos negocios frente a un centenar justo 365 días antes. Es decir, se dio un incrmento que rozó el 30%.