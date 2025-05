El plan de gestión del Casco propone al caballo de Pura Raza Español como Patrimonio de la Humanidad

La Delegación de Casco Histórico, que preside la concejala Lourdes Morales, ha distribuido de forma interna los primeros documentos del Plan de Gestión del Casco Histórico de Córdoba, un programa máster que se tiene que aprobar este año ante las exigencias de la Unesco a las ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad.

El documento, al que ha tenido acceso ABC, es breve pero permite hacerse una idea de por dónde van los tiros. Muy resumidamente: un nuevo marco urbanístico y de vivienda, más economía propia, un nuevo enfoque ambiental y novedades en la política patrimonial. Sirva un detalle: propone impusar una nueva declaración Patrimonio de la Humanidad Inmaterial a sumar a la de los Patios. El caballo Pura Raza Español, cuya 'cuna' está en Córdoba y en Caballerizas Reales.

El primer borrador del plan contiene líneas estratégicas que derivan en acciones estratégicas. Y objetivos generales que se fijan en objetivos específicos. Muchos de ellos son lo que un alcalde de Córdoba llamaba «lírico bailable». Otros enuncian políticas públicas y objetivos generales que pueden tener impacto en la población. El Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo, establece por primera vez que hay que frenar la conversión de viviendas normales en viviendas turísticas o VFT.

La cuestión es cómo (pendiente la aprobación del decreto de la Junta en la materia). El documento de objetivos propone, por ejemplo, llevar a cabo una actualización del Plan Especial del Casco Histórico (Pepch) y generar nuevas dinámicas que permitan parar la sangría de población. El llamado Pepch ha resultado ser un documento poco dado a la flexibilidad de forma que ha desincentivado la inversión en vivienda. La prohibición de placas solares es solamente un ejemplo de muchos.

El borrador del plan de gestión propone emprender un programa concreto de rehabilitación de edificios y de actuación en solares con el objetivo de establecer cambios de dinámicas. En concreto, se propone que sean para jóvenes con el objetivo de frenar el envejecimiento de la ciudad vieja.

Propone también que se establezcan incentivos concretos para el acceso a la vivienda de los jóvenes en estas zonas que, literalmente, han sido abandonadas por las políticas públicas de vivienda oficial. Los promotores privados (ante las trabas burocráticas muchas veces), pero también los institucionales, han optado por los nuevos barrios donde se pueden ofrecer formatos que sí son reclamados hoy en día. La conclusión es un abandono progresivo.

El Plan de Gestión del Casco Histórico, en su actual fase de borrador, propone incrementar la presencia pública en barrios que se encuentran particularmente infradotados. Propone la creación de redes de punto de atención y actividades sociales, sobre todo, pensadas en los mayores que residen en zonas donde la vivienda no está adaptada para tal fin. En ese sentido, explica que se debe mantener un trabajo firme de revisión de la política de barreras arquitectónicas en una zona donde las prevenciones contra su eliminación son enormes.

Estado del Pósito de la Corrdera Rafael Carmona

En materia de actuación monumental, son siete los hitos que se prevén. En primer lugar el plan director de la Mezquita, recientemente aprobado por la Junta. El resto de ítem son los siguientes: actuaciones en el Alcázar (recuperando la unidad con Caballerizas, que se destinaría al centro internacional del caballo), en las murallas, en el Pósito (que tendrá usos culturales), de Regina (sala de exposiciones y actos), el convento de Santa Clara y apertura de espacios libres privados para uso público.

Uno de esos proyectos es la manzana verde que se propone crear en el antiguo jardín del Obispado, hoy cerrado a cal y canto (que está en el programa del PP). El proyecto incluye un plan específico para actuar sobre los cines de verano aún existentes de forma que no se pierdan. Hasta ahora, todas las medidas han sido siempre preventivas: que no se construya. A futuro, el reto está en que no se abandonen.

El viario público absorbe una buena parte del trabajo en lo que se llama ciudad física. Por ejemplo, amenaza con implantar técnicas de pavimento contemporáneo «mediante soluciones basadas en la naturaleza», promover un programa de reducción de impactos visuales (cableado, cartelería, ...) y de partículas, un proyecto de implantación de arbolado, mejoras en la dotación de sombra y actuaciones de limpieza en monumentos. El borrador del plan cree necesarias inversiones concretas en mejoras de infraestructuras básicas: electricidad y telecomunicaciones, en concreto.

De hecho, se han incluido proyectos que poco o nada tienen que ver con el Casco. En primer lugar, una recualificación general de los bordes del Casco que implementaría reurbanizaciones en las Ollerías, la avenida de Libia o la Ribera. Propone un corredor cultural siguiendo el cauce del Guadalquivir que permita los usos ciudadanos largamente prometidos pero nunca cumplidos. Incluso un corredor cultural en el canal del Guadamellato y vías verdes usando el ferrocarril, que vaya usted a saber qué tienen que ver con el Casco. Sí anuncia un enlace directo por transporte público entre la Mezquita y Medina Azahara y cambios en los autobuses de Aucorsa para adaptarlos a las medids del Casco.

Pura Raza Español en Caballerizas Valerio merino

Algunas de las novedades tienen que ver con lo institucional. En concreto, se propone impulsar una nueva declaración de Patrimonio de la Humanidad cuando se cumplen treinta años del Casco y cuarenta de la Mezquita. Sería de carácter inmaterial, como la fiesta de los Patios, y estaría centrada en la tradición del caballo Pura Raza Español, creado por cruces genéticos para la Corona en las Caballerizas Reales. Se propone también una cuestión que afecta a la Iglesia: recuperar el toque de campanas manual de las iglesias y vincularlo a la declaración de Patrimonio Inmaterial que ya existe. En lo económico, se profundiza en la diversificación de forma que se rompa el monocultivo turístico. Un ejemplo de ello es crear espacios de coworking en casas patio.

La cuestión institucional tiene que ver con hacer cumplir el o los planes que atañen al Casco. Todas las iniciativas, hasta el momento, han sido en vano por falta de voluntad política. El proyecto incluye una oficina técnica del plan de gestión estable que permita poner en marcha iniativas. Además, el borrador propone la creación de una fundación estable de todos los patrimonios de la humanidad y no solamente la de los patios, que se prometió y nunca se cumplió. Estas oficinas se harán cargo de registrar ante la Unesco la zona de amortiguamiento: una zona que rodea a la declarada Patrimonio de la Humanidad con normas restrictivas.

Dado que el documento sale del departamento de Lourdes Morales, que es experta en tecnología, el borrador del Plan de Gestión del Plan del Casco (elaborado por la UTE Patrimonio Vivo) ha incluido algunas iniciativas en este campo. Por ejemplo, la elaboración de un gemelo digital, un simulador que permite equivocarse en una pantalla antes que hacerlo en una plaza o en un monumento. Una implantación de sensores que permitan la toma de decisiones y acciones de democracia directa, dice el borrador, por medio de herramientas digitales.

Los documentos de objetivos han empezado a mostrarse entre las asociaciones del Casco y entidades interesadas con el objetivo de recabar su opinión. Este tipo de textos suelen tener un proceso de toma de decisiones muy horizontal por mandato de la Unesco. Los expertos de la agencia de la educación y cultura son quienes le tienen que dar el visto bueno definitivo.