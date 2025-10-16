El plan de despegue del aeródromo de Hinojosa del Duque: base de lucha contra incendios, centro de mantenimiento y escuela de pilotos

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Hinojosa de Duque han presentado este jueves el proyecto para mejorar y ampliar el abandonado antiguo aeródromo militar de este municipio. La institución provincial, según ha informado en un comunicado, manifieta su apuesta por «la creación de ... oportunidades de desarrollo en el Norte [necesitado de impulso económico], concretamente en Los Pedroches, con la financiación de esta iniciativa».

Esta infraestructura está en desuso desde 2010 y la Diputación ha explicado que quiere ayudar a reabrirla destinando a su acondicionamiento 125.000 euros, para apoyar una iniciativa privada. El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que se ha desplazado hasta este aeródromo para la presentación de esta actuación, ha defendido que «será una palanca de transformación de la zona en muy poco tiempo». «Es un proyecto que me ilusiona porque es el camino para transformar e industrializar la provincia y una oportunidad histórica para Los Pedroches», ha confesado.

Ha recordado que el Pleno al completo aprobó este miércoles destinar fondos para que «este aeródromo de 1934, que estaba ya preparado para aeronaves de mucha carga, vuelva a ser una gran plataforma aeronáutica que genere riqueza y empleo».

«Será un antes y un después para el Norte», ha asegurado categórico. Estas instalaciones, ha ahondado, se convertírán en « un complejo aeronáutico muy importante» que tendrá tres funciones: «Será, primero, un punto para la lucha contra incendios por su situación estratégica, cubriendo Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía; en segundo lugar, será una base de operaciones para empresas de servicios aeronáuticos y también para empresas logísticas, con lo que supone como complemento para la futura Base Logística del Ejército de Tierra. Y también contempla una escuela de pilotos, con lo que nos abrimos a la FP».

Obras en enero

Fuentes ha explicado que la idea es que las obras empiecen en enero y la pista esté operativa en abril. Ha finalizado agradeciendo al Ayuntamiento de Hinojosa la cesión del terreno del campo de aviación y ha abundado en que es un proyecto que implica «un camino compartido entre instituciones, empresas y ciudadanía». Por su parte, el primer teniente de alcalde del Consistorio, Santiago Aranda, ha resaltado la colaboración económica que realizará la Diputación y su apuesta por las infraestructuras en el norte de la provincia.

La institución provincial ha informado de que, con la mejora de las instalaciones, se pretende la certificación de esta infraestructura como aeródromo de uso restringido dedicado a servir de base en el combate de los incendios forestales. Podrá ser, además, base de operaciones o mantenimiento de aeronaves de la compañía 'Air Attack' y funcionar como escuela de vuelo de pilotos, incluyendo entrenamiento y cualificación de pilotos para actividades forestales.

El presidente de la Diputación interviendo durante la presentación de los trabajos de mejora del aeródromo abc

El proyecto contempla como elementos principales una pista de asfalto de 1.400 metros de largo y 23 de ancho con dos zonas de giro en sus extremos (será construida sobre la pista principal deL antiguo aeródromo). Esta longitud de pista permite la operación de otros aviones de extinción de incendios anfibios que pueden realizar sus labores de carga en embalses cercanos.

También contempla una zona habilitada para hangares y áreas de servicio de 15.900 metros cuadrados, donde se construirán dos hangares de 800 metros cuadrados y 650 cada uno; una plataforma de hormigón de hasta 59.000 metros cuadrados en su máximo desarrollo, el cerramiento perimetral de la zona con valla cinegética, dos depósitos de combustibles para el uso de las aeronaves y dos construcciones de 450 metros cuadrados en total para alojamiento de pilotos y centro de coordinación de operaciones.

El aeródromo se abastecerá energéticamente de placas solares y acumuladores soportados por un grupo electrógeno en caso de falta de suministro. Las operaciones serán únicamente diurnas y el periodo de actividad será todo el año, con especial intensidad de operaciones durante la campaña de incendios. Se estiman 3.500 operaciones anuales de media hasta un máximo de 4.000 de aviones Air Tractor modelo AT-802/A (para la extinción de incendios forestales) y aeronaves de escuela para entrenamiento de tripulaciones.