Suscríbete a
ABC Premium

cerrado desde 2010

El plan de despegue del aeródromo de Hinojosa del Duque: base de lucha contra incendios, centro de mantenimiento y escuela de pilotos

La Diputación aportará 125.000 euros para que pueda reabrir en abril

La Diputación de Córdoba destina 497.800 euros para los planes municipales contra el virus del Nilo

Una empresa creará un aeródromo forestal en Hinojosa del Duque tras una inversión de 1,4 millones

Un momento de la presentación del proyecto del aeródromo de Hinojosa del Duque
Un momento de la presentación del proyecto del aeródromo de Hinojosa del Duque abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Hinojosa de Duque han presentado este jueves el proyecto para mejorar y ampliar el abandonado antiguo aeródromo militar de este municipio. La institución provincial, según ha informado en un comunicado, manifieta su apuesta por «la creación de ... oportunidades de desarrollo en el Norte [necesitado de impulso económico], concretamente en Los Pedroches, con la financiación de esta iniciativa».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app