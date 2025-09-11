Así son los pisos de obra nueva que parecen un resort vacacional y están frente al Hipercor de Córdoba

Córdoba está en plena expansión urbanística, con nuevas edificaciones de obra nueva que atraen a muchos cordobeses. Cerca del Hipercor, se instalan cada vez más promotoras que intentan destacar con sus diseños. Algunas se inspiran en un resort vacacional, poco habitual en una ciudad de interior como Córdoba.

Sin embargo, la urbanización Metropolitan apuesta con una arquitectura vanguardista que hacer recordar a un complejo hotelero en plena costa. Recientemente, ha finalizado su construcción y última la venta de las últimas viviendas.

Destaca por su equipamiento exterior y zonas verdes. Sus piscinas y la geometría de sus fachadas hacen de esta una promoción evocadora en el área metropolitana de Córdoba. Además, la promoción cuenta con vistas panóramicas a la sierra de Córdoba.

Esta urbanización cuenta con zona de juegos y zonas de estar ajardinadas, así como amplias terrazas y jardines privativos en las viviendas. También la piscina es uno de los grandes atractivos de esta urbanización para muchos vecinos que quieren refrescarse cada verano tras ver como las temperaturas azotaban la provincia con olas de calor incesantes.

Adicionalmente, el residencial cuenta con pisos de 3 y 4 habituaciones que se venden desde 327.500 euros. Además, en el recinto hay 73 plazas de garaje y 62 trasteros. Todos los servicios propios de una zona hotelera, pero en un área residencial de la capital que se expande más rápido.

La ubicación también es un incentivo para muchos cordobeses pues Metropolitan se encuentra a pocos metros de la principal superficie comercial de la zona, el Hipercor.