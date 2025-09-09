El piso de 115 metros cuadrados y ascensor que se vende a estrenar en Córdoba por menos de 90.000 euros

Exterior del bloque en el que se encuentra la vivienda

El mercado inmobiliario en Córdoba cuenta con oportunidades que surgen de vez en cuando, bien como inversión o para el disfrute propio. El portal Idealista ha publicado el anuncio de un piso de obra nueva, totalmente reformado, 115 metros cuadrados y listo para estrenar en la provincia de Córdoba, por apenas 86.900 euros.

El inmueble se encuentra en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo, y está situado en la calle Pelayo. Dispone de tres habitaciones, garaje incluido y se encuentra en una primera planta exterior con ascensor.

Aunque el edificio original se terminó en 2011, parte de la promoción quedó pendiente de comercializar. Ahora, tras ser adquirida por un nuevo promotor, se están llevando a cabo todos los trabajos necesarios para devolver las viviendas a un estado «impecable», según el anuncio: limpieza integral, pintura interior y exterior, revisión de las instalaciones eléctricas, de fontanería y telecomunicaciones, puesta a punto de las zonas comunes -incluido el ascensor-, así como actualización de carpinterías y de la preinstalación de climatización centralizada.

En cuanto a la fiscalidad, la compra está sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), con un 7% general, que puede reducirse al 6% si se trata de vivienda habitual y al 3,5% para menores de 35 años que la destinen a residencia habitual.

Además, los compradores cuentan con la posibilidad de acceder a financiación en colaboración con entidades bancarias, que puede cubrir hasta el 95% del valor del inmueble, con cuotas mensuales que parten desde los 375 euros.