Suscríbete a
ABC Premium

tribunales

Piden juzgar a dos policías nacionales por la paliza a un joven marroquí tras el ascenso del Córdoba CF en Las Tendillas

El recurso presentado a la Audiencia Provincial por su defensa ve indicios suficientes para continuar con un procedimiento archivado por el juez

Asuntos Internos investigó el caso en la Policía y cuestionó la actuación

Cargas policiales en la fiesta del ascenso del Córdoba CF en Las Tendillas

Un joven denuncia a la Policía por una agresión en plena celebración del Córdoba CF en Tendillas

Celebración en la plaza de las Tendillas tras el ascenso del Córdoba CF en junio de 2024
Celebración en la plaza de las Tendillas tras el ascenso del Córdoba CF en junio de 2024 valerio merino
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El caso de una brutal agresión a un joven de origen magrebí por parte de dos agentes de la Policía Nacional durante la celebración del ascenso del Córdoba CF a Segunda División en la plaza de las Tendillas en junio de 2024 ... ha sido archivado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba pese a que existe un informe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo que atribuía a uno de estos agentes delitos de lesiones agravadas, detención ilegal, tortura y falsedad documental.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app