Piden juzgar a dos policías nacionales por la paliza a un joven marroquí tras el ascenso del Córdoba CF en Las Tendillas

El caso de una brutal agresión a un joven de origen magrebí por parte de dos agentes de la Policía Nacional durante la celebración del ascenso del Córdoba CF a Segunda División en la plaza de las Tendillas en junio de 2024 ... ha sido archivado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba pese a que existe un informe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo que atribuía a uno de estos agentes delitos de lesiones agravadas, detención ilegal, tortura y falsedad documental.

Ahora la defensa del joven ha presentado un recurso de reforma y, de forma subsidiaria, de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba contra el auto dictado el 14 de octubre de 2025, mediante el cual se acordaba este pasado mes de octubre el archivo de las actuaciones seguidas contra dos agentes de la Policía Nacional en Córdoba.

El recurso, al que ha tenido acceso ABC, revela que este auto de archivo se produce pasando por alto el trabajo realizado por la Unidad de Asuntos Internos que había atribuido a un subinspector la presunta comisión de varios delitos durante la detención de O. I. R. en junio de 2024, incluyendo lesiones agravadas, detención ilegal, torturas y falsedad documental.

Según la investigación de este órgano interno de control de la Policía Nacional, la víctima habría permanecido aproximadamente 15 minutos en un furgón policial sin justificación, sufriendo agresiones, mientras que los documentos oficiales habrían incluido hechos y daños que no se correspondían con la realidad, recoge ahora el recurso.

El recurso planteado por la defensa ejercida por el letrado Francisco Poyatos ante la Audiencia considera «intolerable que no se juzgue a quien indiciariamente ha cometido tan grave conducta hacia una persona indefensa, cuando con mucho menos bagaje probatorio continuamente se incoan procedimientos abreviados. Todo ello por no decir del gran trabajo efectuado por la unidad de Asuntos Internos, que desde luego no tiene interés en señalar a un compañero que se ha desviado del camino correcto«.

Hora consignada... y que no se quitó el casco

A pesar de estos indicios, la jueza instructora ha considerado «que no existían elementos suficientes para mantener la imputación», argumentando que el agente investigado se encontraba realizando otras diligencias en una calle cercana en el momento de la detención, según constaba en un boletín de denuncia elaborado por el propio funcionario.

El recurso planteado ahora por la defensa de este joven marroquí que sufrió incluso una fractura craneal cuestiona el archivo de la causa, señalando que la hora consignada en los documentos es aproximada y que la cercanía de las calles no permite descartar la participación del agente.

Además, en este recurso se critica que se otorgue plena credibilidad a la afirmación del investigado de «que no se quitó el casco», pese a la identificación realizada por compañeros y testigos en el lugar de los hechos. El escrito redactado por la defensa de Ousmman I.R. subraya que «sí existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento y que el archivo ignora el trabajo realizado por la Unidad de Asuntos Internos«.

Asimismo, el recurso denuncia que, además de archivar la causa contra los agentes, se haya planteado imputar a O. I. R. por un delito de atentado, lo que supone, según sus abogados, una doble injusticia al perjudicar a la víctima mientras no se juzga al presunto agresor. En este sentido recoge el escrito «se le pega una brutal paliza por la Policía -las lesiones son elocuentes-, y no sólo se le priva de un juicio justo, sino que se le archiva al principal sospechoso y se le imputa un atentado«, recuerda.

Por todo ello, en este escrito planteado por la defensa del joven que estuvo ingresado con lesiones graves se insta a la apertura del procedimiento abreviado y la remisión del caso a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, «considerando que los delitos de tortura contemplan penas de hasta seis años de prisión y que la gravedad de los hechos exige un juicio oral».