Suscríbete a
ABC Premium

festividad del custodio de la ciudad

Los peroles de los Villares por el Día de San Rafael no podrán celebrarse: la Junta amplía la época de peligro alto de incendios forestales

El Gobierno regional, ante las altas temperaturas, ha extendido la vigencia de la alerta hasta el 1 de noviembre

El Ayuntamiento habilitará El Arenal para los peroles de San Rafael de 2021

Peroles de Córdoba: el ritual de la silla y el sofrito

Perol en los Villares el Dia de San Rafael
Perol en los Villares el Dia de San Rafael fran pérez

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los clásicos peroles del Día de San Rafael en los Villares no podrán celebrarse este año, salvo cambio meterológico considerable de última hora. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este miércoles que, debido a las altas temperaturas, se ... amplía la época de peligro alto de incendios forestales en Andalucía, que estaba prevista que acabara este 15 de octubre, hasta el próximo 1 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app