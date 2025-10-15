Los peroles de los Villares por el Día de San Rafael no podrán celebrarse: la Junta amplía la época de peligro alto de incendios forestales

Es decir, abarca la fecha en la que Córdoba celebra la fiesta de su Custodio. No es la primera vez que esto sucede en los últimos lustros, despoblando del clásico 'cuchará y paso atrás' a los Villares y otros puntos de la Sierra. Habrá que ver si, como en otras ocasiones en las que la prolongación del calor ha impedido hacer peroles en los lugares clásicos, el Ayuntamiento habilita el Arenal para albergarlos.
Sanz ha indicado, en su comparecencia, que «debemos seguir manteniendo la precaución en los espacios forestales con el objetivo de evitar situaciones negligentes o accidentales que provoquen un incendio forestal». Ha incidido en que es «responsabilidad de todos, no sólo de las administraciones, proteger el inmenso patrimonio forestal de Andalucía».
Llamamiento de la Junta a la precaución
El consejero ha recordado que con la ampliación de la época de peligro alto «por prudencia, responsabilidad y prevención» siguen prohibida las barbacoas, aún en zonas habilitadas para tal fin (áreas recreativas); las quemas agrícolas y forestales; así como la circulación de vehículos a motor por los espacios forestales y de influencia forestal, que son aquellos terrenos agrícolas y urbanos situados a menos de 400 metros de los forestales. Desde la Junta se hace un llamamiento a seguir manteniendo la precaución en los espacios forestales con el objetivo de evitar situaciones negligentes o accidentes que provoquen un incendio forestal.
Sanz, que también es el director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, ha agradecido «la colaboración prestada por los ciudadanos durante el pasado verano», a los que pide que «sigan cooperando, llamando al 112 ante cualquier avistamiento de humo o llama para que podamos alertar a los servicios de emergencias».
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete