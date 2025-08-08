Suscríbete a
ABC Premium

festividad del Buen suceso

El periodista de ABC Juanjo Madueño abre las fiestas de Villaralto con un pregón de raíces y hermandad

El villaraltero repasó su infancia, su trayectoria profesional y pidió unidad vecinal durante el arranque de las fiestas en honor a la patrona

El periodista Juanjo Madueño durante el pregón
El periodista Juanjo Madueño durante el pregón ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El periodista de ABC Juan José Madueño, natural de Villaralto, fue el encargado este 7 de agosto de pronunciar el pregón que dio inicio a las fiestas en honor a la Virgen del Buen Suceso, patrona de la localidad.

Desde la escalinata de la Puerta del Perdón, Madueño hilvanó un discurso cargado de recuerdos personales, vivencias profesionales y un firme mensaje de unidad vecinal. Comenzó evocando su infancia en la calle Padre Carmelo, cuando nació su vocación periodística escuchando 'el parte' en una pequeña radio familiar. A partir de ahí, relató su recorrido por redacciones, coberturas y grandes sucesos -como el caso de Gabriel Cruz, el rescate de Julen o crisis migratorias-, pero subrayó que siempre regresó a Villaralto, su «Arcadia particular».

El pregonero recordó la leyenda del hallazgo de la Virgen del Buen Suceso y la devoción que despierta su procesión, «a hombros de los de siempre, sudando devoción y soportando el peso de un pueblo entero». Reivindicó la concordia frente a la crispación política y pidió preservar las tradiciones «en hermandad, como hicieron nuestros abuelos».

Agradecimientos

Madueño también hizo un guiño a su etapa como concejal y a sus vivencias en el equipo local de fútbol sala, «sin pabellón ni dinero, pero con mucha menos vergüenza que ahora».

El pregón concluyó con un emocionado agradecimiento a familiares, amigos y paisanos: «Os declaro mi orgullo de ser de Villaralto, este pequeño pueblo en el corazón de Los Pedroches donde soñé con ser lo que soy. Viví, fui feliz y traje a mi familia a inculcarle las tradiciones que me hicieron ser quien soy».

Las fiestas del Buen Suceso continúan en los próximos días con una amplia programación religiosa, cultural y festiva en honor a la patrona.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app