Periko Ortega logra con Recomiendo una nueva estrella Michelin para Córdoba

El chef, una de las figuras emergentes de los fogones cordobeses, recibe así el reconocimiento a una labor de once años al frente de este innovador restaurante -una fábrica de ideas creativas aplicadas a un concepto global de la gastronomía-. Recomiendo, eso sí, es la última etapara de una larga carrera.
Forjado en la gran cantera del IES Gran Capitán, donde se formaron otras figuras de la pujante cocina cordobesa, fue responsable de cocina del primer restaurante de cocina creativa que se abrió en Córdoba, El Somontano. A partir de ahí su trayectoria se alargó: Café de París, Tragabuches, o la jefatura de cocina en Córdoba de Casa Rubio, Casa Pepe, los hoteles NH, el Palacio del Bailío...
Todo ello hasta llegar a su primer restaurante, situado en María la Judía, El Cacareo. La estrella Michelin es un nuevo hito en la carrera de quien inicialmente iba para médico, pero finalmente apostó por los fogones con enorme éxito.
