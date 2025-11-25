Suscríbete a
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

gastronomia

Periko Ortega logra con Recomiendo una nueva estrella Michelin para Córdoba

El anuncio del reconocimiento para este restaurante se ha hecho público en la noche de este martes en la gala de entrega de estas prestigiosas distinciones

Periko Ortega (ReComiendo): «Hemos hecho un menú muy serio que recapacita sobre los diez años que llevamos»

Periko Ortega (ReComiendo): «Es maravilloso saber que la gente nos utiliza para ser felices»

Periko Ortega posa para ABC en Recomiendo
Periko Ortega posa para ABC en Recomiendo valerio merino

ABC Córdoba

Córdoba

El firmamento de la gastronomía de Córdoba brilla aún más desde la noche de este martes, porque la capital cuenta con una estrella Michelin más. Según se ha anunciado en la gala de estos prestigiosos premios que se está desarrollando en estos ... momentos en Málaga, a partir de ahora podrá lucirlo Recomiendo, del chef Periko Ortega.

