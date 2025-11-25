Suscríbete a
local

Peña de Baena celebra 25 años de historia en el aceite de oliva con una experiencia inmersiva

El acto contó con visitas guiadas para los asistentes, catas profesionales, cóctel y un recuerdo al pasado

Los asistentes visitan la almazara de Peña de Baena mientras escuchan las explicaciones del guia
Los asistentes visitan la almazara de Peña de Baena mientras escuchan las explicaciones del guia ABC

ABC Córdoba

Córdoba

La empresa familiar productora de aceite de oliva virgen extra Peña de Baena conmemoró este lunes su 25 aniversario con una experiencia inmersiva que reunió a parte de su equipo, clientes y autoridades locales. Entre los asistentes estuvieron la alcaldesa de Baena, María Jesús ... Serrano Jiménez, y el gerente de IPRODECO, Gonzalo Esparza.

