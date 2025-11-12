El Pele recibirá el premio internacional de flamenco 'Silverio Franconetti'

El cantaor cordobés El Pele, una de las voces más profundas y respetadas del arte jondo, recibirá el próximo domingo 16 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco y el 15º aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de ... la Humanidad por la UNESCO, el Premio Internacional del Flamenco «Silverio Franconetti» en su categoría de Cante.

La ceremonia de entrega tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz y será retransmitida en directo por Canal Sur Televisión, consolidando la proyección internacional de unos galardones que distinguen a los grandes nombres del flamenco contemporáneo.

Estos premios, organizados por la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA), celebran su décima edición y reúnen a figuras y entidades destacadas del panorama flamenco internacional. El Pele se une así a un palmarés que incluye a artistas legendarios como Tomatito, Farruquito, Manuela Carrasco, Fosforito, Manolo Sanlúcar, Carmen Linares o María Pagés, entre otros.

Manuel Moreno Maya, conocido artísticamente como El Pele, es un referente esencial del flamenco contemporáneo. Poseedor de una voz inconfundible y de un cante cargado de emoción y verdad, ha llevado el flamenco a los teatros y festivales más importantes del mundo.

Su premio 'Silverio Franconetti' reconoce una trayectoria artística marcada por la autenticidad, la innovación dentro de la tradición y su compromiso con la pureza del cante jondo.

Los Premios Internacionales del Flamenco (PIF 2025) son concedidos por la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA), una entidad sin ánimo de lucro con presencia en más de ochenta ciudades de España y del mundo.

El acto estará presidido por el director de los premios, Manuel Bohórquez, y el presidente de la EFA, Luis Guillermo Cortés, acompañados por representantes institucionales y personalidades del mundo del arte y la cultura.

Junto a El Pele, recibirán galardones figuras como Aurora Vargas (Premio de Honor), Pepa Montes (Baile), Gerardo Núñez (Guitarra), Lucía Beltrán (Jóvenes Flamencos) o Ricardo Pachón (Producción Discográfica), entre otros.