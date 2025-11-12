Suscríbete a
El Pele recibirá el premio internacional de flamenco 'Silverio Franconetti'

El cantaor cordobés será galardonado el próximo domingo 16 de noviembre en Cádiz

El Pele encadena más éxitos con su último espectáculo, 'Jondo'

El Pele durante una de sus actuaciones
El Pele durante una de sus actuaciones Rafael Carmona

ABC Córdoba

Córdoba

El cantaor cordobés El Pele, una de las voces más profundas y respetadas del arte jondo, recibirá el próximo domingo 16 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco y el 15º aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de ... la Humanidad por la UNESCO, el Premio Internacional del Flamenco «Silverio Franconetti» en su categoría de Cante.

