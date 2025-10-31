Suscríbete a
La patronal del comercio demanda al Ayuntamiento ayudas «urgentes» para las tiendas de la avenida de la Viñuela por las obras de reforma

Pide al Consitorio que las otorgue de forma «ágil» ante el «serio impacto» de los trabajos de peatonalización

El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene empresa para la obra de peatonalización definitiva de la avenida de la Viñuela

El Ayuntamiento de Córdoba arranca la obra para convertir la Viñuela en una calle peatonal y ajardinada

Una mujer, este viernes pasando delante de los comercios de la avenida de la Viñuela en obras
Una mujer, este viernes pasando delante de los comercios de la avenida de la Viñuela en obras rafael camona
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

La Federación de Comercio Córdoba ha solicitado este viernes al Ayuntamiento que active ayudas para las tiendas de la avenida de la Viñuela, con motivo de las obras de peatonalización de esta vía que impactan de lleno en su actividad. Especialmente lo harán en ... la campaña de Navidad, que es muy importante para este tipo de negocios,

