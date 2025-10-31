La patronal del comercio demanda al Ayuntamiento ayudas «urgentes» para las tiendas de la avenida de la Viñuela por las obras de reforma

La Federación de Comercio Córdoba ha solicitado este viernes al Ayuntamiento que active ayudas para las tiendas de la avenida de la Viñuela, con motivo de las obras de peatonalización de esta vía que impactan de lleno en su actividad. Especialmente lo harán en ... la campaña de Navidad, que es muy importante para este tipo de negocios,

El presidente de esta patronal, Rafael Bados, en un comunicado, ha informado de que ha remitido una carta al alcalde, el popular José María Bellido, en la que solicita «la adopción de medidas urgentes para garantizar la viabilidad de los comercios de proximidad» en la citada calle debido a los trabajos de remodelación de ésta.

El máximo responsable de este colectivo empresarial ha recordado que han sido «firmes defensores» de este proyecto de peatonalización y que han sido «proactivos» con él al considerar que «tiene un valor estratégico incuestionable para la modernización, dinamización y revitalización económica de un barrio vital de nuestra ciudad». La Viñuela es uno de los grandes bastiones del comercio de proximidad en la capital.

Pero más allá de este posicionamiento, esta patronal advierte de que el periodo de ejecución está «suponiendo un serio impacto económico y operativo» para los negocios de la zona, por lo que plantean dos «actuaciones prioritarias». Una, expone Bados, es el establecimiento de «ayudas económicas directas» para las tiendas de esta avenida. Comercio Córdoba propone que se articulen a través de la «creación de una línea de incentivos a fondo perdido para los autónomos y pymes que cuenten con establecimiento físico en la zona afectada».

Imagen este viernes de las obras de remodelación de la avenida de la Viñuela rafael carmona

Estas partidas municipales, prosiguen desde este colectivo empresarial, se destinarían a «cubrir gastos corrientes y de funcionamiento, como alquileres, cuotas de Seguridad Social o suministros básicos, mientras duren las obras» de remodelación. Bados subrayó que es «fundamental que estas ayudas sean ágiles y permitan el sostenimiento real de la actividad comercial».

Solicitan una reunión con el alcalde

La segunda medida que solicita Comercio Córdoba es que se «desarrolle una campaña de dinamización después de que acaben los trabajos para asegurar el éxito del nuevo espacio una vez finalizada la intervención». En concreto, plantea que se active una actuación de promoción y relanzamiento de la ''Nueva Viñuela», en colaboración esta patronal.

Esta iniciativa, considera este colectivo empresarial, debería incluir «un evento inaugural, actividades culturales y una difusión digital masiva que proyecte la nueva imagen de la avenida y su oferta comercial».

Respecto a la respuesta del Ayuntamiento a sus demandadas, Bados se ha mostrado confiado en la «sensibilidad y compromiso del gobierno municipal con la supervivencia y el futuro del comercio de cercanía». Por este motivo, avanzó, esta federación empresarial , ha solicitado una reunión de trabajo urgente al primer edil para «concretar las bases de estas medidas de apoyo y la estrategia de dinamización».

«Los comercios de la Viñuela han apostado por esta transformación. Ahora necesitan el respaldo institucional necesario para poder llegar al final del proceso y aprovechar los frutos de la inversión», ha finalizado el presidente de Comercio Córdoba.

La obras de peatonalización de esta avenida -largamente esperadas porque el Ayuntamiento la cerró al tráfico en 2020 mediante la colocación de unos grandes maceteros en ella, pero sin realizar obras de reforma para dotarla, por ejemplo, de plataforma única- arrancaron oficialmente el 21 de septiembre. Durarán seis meses, con lo que estaría terminada a finales de marzo o principios de abril de 2026, lo que supone que afecte de lleno a los establecimientos en su día a día y especialmente en la campaña de Navidad, muy importante para ellos. El coste de la intervención es de 516.046 euros