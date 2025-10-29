Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Andalucía lanza el aviso rojo en la costa de Huelva por riesgo de inundaciones
El tiempo
Sevilla, en alerta naranja por fuertes lluvias: estas son las peores horas

restauración

Patrimonio autoriza la restauración de la Puerta del Caño Gordo en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Situada en el lienzo norte del muro perimetral del monumento, presenta patologías como una pérdida de material

Cultura autoriza la primera fase de restauración de la zona incendiada en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Patrimonio autoriza la restauración de la Puerta del Caño Gordo en la Mezquita-Catedral de Córdoba

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba, presidida por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, ha informado favorablemente acerca del proyecto de conservación de la Puerta del Caño Gordo del conjunto monumental de la Mezquita Catedral de Córdoba.

El proyecto prevé ... la restauración de la denominada Puerta del Caño Gordo, situada en el lienzo norte del muro perimetral del edificio, junto a la Fuente del Caño Gordo de la que toma el nombre. Su ubicación corresponde a la ampliación de Almanzor, si bien la puerta se data en el siglo XVI, reconstruyéndose en el siglo XVIII con la imagen neoclásica actual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app