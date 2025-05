Patios del Taurino 2025 en Córdoba: programación, fechas y horarios

El Ayuntamiento de Córdoba ya ha anunciado la cartelera para los 'Patios del Taurino'; una celebración que tendrá lugar en el Museo Taurino desde el 8 hasta el 25 de mayo y que, como su propio nombre indica, sirve para hacer tributo a esta tradicional fiesta mediante seis actividades como exposiciones, conciertos o conferencias a modo de previa antes de que de comienzo la próxima feria taurina.

Organizado por el propio ayuntamiento y la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, en colaboración con la Fundación Toro de Lidia y Club Calerito, la tauromaquia toma protagonismo en el mayo festivo de Córdoba en el museo de la Plaza de Maimónides, 3.

En primer lugar, la única actividad que estará presente durante todo el mes de 'Patios del Taurino' será la exposición 'Maestro' de Joserra Lozano en el marco de la XIX Bienal de Fotografía de Córdoba. Dicha exposición será posible visitar en la sala de exposiciones del Museo Taurino de martes a viernes con un horario de 8.15 a 20.15 horas; los sábados se podrá ver desde las 9.30 hasta las 17.30 horas y los domingos solo lo hará hasta mediodía, pues contará con un horario ininterrumpido de 8.25 a 14.15 horas.

Durante la noche de hoy, 8 de mayo, tendrá lugar la primera de las funciones de la mano de Rufino Gomera y Pablo Baena a las 20.30 horas, cuando interpreten 'Rock y toros: The show must go on'.

Historia de los patios de Córdoba: oasis de paz y tradición

Por su parte, el próximo jueves 15 de mayo se celebrará una conferencia especial sobre la conexión entre los patios cordobeses y la tauromaquia. Lo hará a las 20.30 horas en el Museo Taurino, donde Rafael Gimeno Peinado explorará este vínculo desde el siglo XVI hasta el XX.

El evento contará también con la interpretación musical del guitarristaRafael Trenas, así como un recital de poesía de la mano de Ángel Olmo, con versos de Manuel Machado, Ricardo Molina y Antonio Gala. Además, el investigador Antonio Rodríguez analizará la influencia de los patios en el mundo taurino. Asimismo, la conferencia concluirá con una reflexión sobre el papel de los patios en la identidad cordobesa y su conservación.

18, 20 y 22 de mayo

En el marco del Día Internacional de los Museos, el grupo Res Nostrae ofrecerá un recital de poesía taurina titulado 'Lances líricos' a las 12.30 horas. En él, se recitarán versos que capturarán la emoción y arte del toreo.

Acto seguido, el martes 20 de mayo será la presentación de 'Don Tancredo' a las 20.30 horas, momento en el que se presentará el monográfico sobre Don Tancredo del Boletín de Loterías y Toros número 29.

En último lugar concluirá 'Patios del Taurino' con el acto 'Del ruedo a los fogones', donde tendrá lugar una presentación gastronómica de elaboraciones con carne de raza de lidia bajo la responsabilidad del chef Paco Solano y de servilletas promocionales sobre el Museo Taurino.