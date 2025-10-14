Suscríbete a
Los pasos del Vía Crucis Magno expuestos en la Mezquita-Catedral llenan de público su interior

Una decena estarán presentes hasta este sábado que conformarán una nueva procesión de traslado a sus templos

Visitantes de la Mezquita-Catedral este martes 14 de octubre ante las imágenes expuestas
Visitantes de la Mezquita-Catedral este martes 14 de octubre ante las imágenes expuestas

J. Pino

Córdoba

La presencia de más de una docena de los pasos participantes en el Vía Crucis Magno del pasado fin de semana en Córdoba está siendo un foco de atracción para centenares de visitantes a la Mezquita-Catedral, donde estas imágenes permanecen hasta ... su traslado definitivo este próximo fin de semana a sus templos.

