Los pasos del Vía Crucis Magno expuestos en la Mezquita-Catedral llenan de público su interior

La presencia de más de una docena de los pasos participantes en el Vía Crucis Magno del pasado fin de semana en Córdoba está siendo un foco de atracción para centenares de visitantes a la Mezquita-Catedral, donde estas imágenes permanecen hasta ... su traslado definitivo este próximo fin de semana a sus templos.

Desde este pasado domingo 12 de octubre y el propio lunes 13, ambas jornadas festivas, numerosos cordobeses se han mezclado con los turistas y visitantes de la ciudad en este Puente del Pilar y han llenado las naves donde se encuentran pasos como los de la Virgen de las Angustias, el Rescatado, Ánimas, Coronación de Espinas, Redención o imágenes de la provincia como la Oración del Huerto de Cabra o el Santo Sepulcro de El Carpio, entre otros.

Las visitas siguen siendo gratuitas para los nacidos o residentes en Córdoba y esta oportunidad «histórica», como ha definido el propio Cabildo el pase al público para ver este patrimonio cofrade, es también una opción de disfrutar del interior de la Mezquita-Catedral, que ya ha completado las obras de urgencia tras el incendio del 8 de agosto y enfila ya el inicio de las que restaurarán toda la zona afectada.

En diciembre de 2024, el papa Francisco declaró el Jubileo Ordinario bajo el lema 'Peregrinos de Esperanza'. Con tal motivo, además de la conmemoración del 600 aniversario del rezo del Vía Crucis por el beato Álvaro de Córdoba, la Agrupación de Hermandades y Cofradías celebró este fin de semana un Magno Vía Crucis que suponía el jubileo de las hermandades y cofradías de la diócesis cordobesa.