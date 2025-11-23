El paso de la borrasca 'Claudia' provoca la caída de parte de una casa en San Agustín y daños en la muralla del Marrubial

Las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento que azotaron con fuerza a Córdoba la semana pasada con el paso de la borrasca Claudia dejaron numerosos daños entre ellos el desprendimiento de parte de una casa abandonada en la calle Montero y de ... la muralla que rodea la ciudad a su paso por la avenida de El Marrubial, ambos puntos permanecen precintados por los Bomberos.

Las abundantes precipitaciones unidas al abandono de esta vivienda han provocado la caída de parte del tejado y de la fachada de esta casa en el barrio de San Agustín, en el Casco Histórico cuyos cascotes han caído a la acera sin causar daños personales y sin que haya caído a la calzada por lo que pese al precinto de bomberos esta calle se mantiene abierta al tráfico.

Por otro lado, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) actuaron en el tramo desprendido de la muralla próximo al colegio Trinitarios precintando varios metros del lienzo donde se puede apreciar cascotes y restos de argamasa en el suelo que se han desprendido en estos últimos días, así como algunas grietas más visibles en la propia estructura. Este lienzo de muralla árabe se levantó en el siglo XI . Es el más grande que se conserva de la ciudad y tiene una longitud aproximada de 350 metros, constituida por doce torreones de planta cuadrada.

Noticia Relacionada Los expertos proponen una revisión integral a las murallas de Córdoba para elaborar un Plan Director Juan Carlos Jiménez Tramos en el Marrubial, la calle Adarve o la Plaza del Gamo requieren una «intervención urgente»

Este derrumbe se produce en medio del debate sobre el estado de conservación de la muralla que se abordó recientemente el pasado mes de octubre, en el congreso celebrado en el Centro de Recepción de Visitantes sobre las murallas de Córdoba ya se abordó los primeros bocetos de lo que será en un futuro el Plan Director para la conservación de las fortificaciones urbanas de la ciudad.

En este congreso donde los expertos en conservación hicieron un recorrido histórico por sus distintas etapas y expusieron los trabajos realizados para recuperar y conservar los lienzos, lanzaron sus propuestas para diseñar un futuro Plan Director con el que preservar este legado patrimonial.

El proyecto que se hace más necesario que nunca después de comprobar el estado de varios tramo de la muralla aspiraba a tener un plan de conservación preventiva y mantenimiento periódico de toda la muralla, un programa de restauración de los elementos catalogados, una buena conexión con instituciones y empresas para fomentar empleo así como un plan de sostenibilidad ambiental y social.