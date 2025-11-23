Suscríbete a
ABC Premium

suceso

El paso de la borrasca 'Claudia' provoca la caída de parte de una casa en San Agustín y daños en la muralla del Marrubial

Los bomberos han acordonado esta pasada semana el lienzo afectado de la muralla del Marrubial tras desprenderse cascotes y detectar grietas

Expertos proponen una revisión integral a las murallas de Córdoba a través de un plan director

¿Cómo era la muralla del Marrubial de Córdoba?

Casa derrumbada tras el paso de la borrasca en la calle Montero en Córdoba
Casa derrumbada tras el paso de la borrasca en la calle Montero en Córdoba fran pérez
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento que azotaron con fuerza a Córdoba la semana pasada con el paso de la borrasca Claudia dejaron numerosos daños entre ellos el desprendimiento de parte de una casa abandonada en la calle Montero y de ... la muralla que rodea la ciudad a su paso por la avenida de El Marrubial, ambos puntos permanecen precintados por los Bomberos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app