El Partido Popular ultima el proyecto de presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026

Quiere tener el borrador final la semana que viene para iniciar la negociación con los grupos provinciales de la oposición: Vox, IU y PSOE

Fachada principal de la Diputación de Córdoba en el Palacio de la Merced
Fachada principal de la Diputación de Córdoba en el Palacio de la Merced
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

El equipo de Gobierno de la Diputación de Córdoba ultima el proyecto de presupuesto de 2026. El objetivo es tenerlo listo para la semana que viene. A partir de este borrador inicial de las cuentas anuales del próximo ejercicio, la misión del Partido ... Popular, consciente de que su mayoría simple (13 de 27 diputados provinciales) no le permite sacar las cuentas adelante en solitario, tiene previsto iniciar las negociaciones con los grupos provinciales de la oposición: Vox, Con Andalucía (Izquierda Unida) y PSOE.

