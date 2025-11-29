Suscríbete a
Última hora
Defensa

El parque empresarial de la Rinconada, anexo a la Base Logística del Ejército, apura plazos y ultima las obras

La UTE formada por Ferrovial y Rialsa es la más puntuada en el segundo procedimiento abierto para adjudicar unos trabajos de 54,3 millones

La adjudicación podría llegar en días, pero hasta que el Ministerio de Transportes no autorice el proyecto de urbanización, no podrán empezar

Panorámica virtual del nuevo sector de La Rinconada: con la Base a la derecha y el parque empresarial a la izquierda
Francisco Poyato

Francisco Poyato

Córdoba

El parque empresarial de 110 hectáreas que se construirá en la zona de La Rinconada, junto a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, apura plazos para no descolgarse de la instalación militar que está a punto ya de licitar ... los trabajos de sus 34 edificios. Desde hace dos años ambas piezas, que deben unirse mediante la urbanización y la puesta en marcha de los servicios básicos, mantienen una especie de 'carrera' de tiempos para acompasar el ritmo.

