El parque empresarial de la Rinconada, anexo a la Base Logística del Ejército, apura plazos y ultima las obras

El parque empresarial de 110 hectáreas que se construirá en la zona de La Rinconada, junto a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, apura plazos para no descolgarse de la instalación militar que está a punto ya de licitar ... los trabajos de sus 34 edificios. Desde hace dos años ambas piezas, que deben unirse mediante la urbanización y la puesta en marcha de los servicios básicos, mantienen una especie de 'carrera' de tiempos para acompasar el ritmo.

El complejo militar empezó antes y la tramitación de su urbanización fue una prioridad. la del parque empresarial, que se ha dado en llamar Gran Capitán, se trabajó a la par, pero se topó con el Ministerio de Transportes y una serie de exigencias preceptivas para recibir las pertinentes autorizaciones. Especialmente la conexión con la A-4 de todo el recinto (parque empresarial y Base) y las contraprestaciones negociadas con el Ayuntamiento de Córdoba para ir desbloqueando esos requisitos.

Mientras que el Consejo de Ministros autorizó esta semana el gasto de 392 millones de euros para licitar en dos lotes toda la edificación de la Base Logística, unas labores que durarán tres años, la Junta de Compensación de la Rinconada (y el plan parcial industrial que engloba a todo) apuran plazos para iniciar la urbanización de 110 hectáreas.

Dos licitaciones de las obras en la Rinconada

Aunque en junio pasado se activó la contratación de la empresa o empresas para iniciar una de las obras civiles más importantes de los últimos tiempos en Córdoba, las siete firmas que optaron -muchas bajo el formato de UTE- se toparon con un proyecto cuyos precios se habían desactualizado lo que influyó en la oferta económica y forzaron a los promotores de la Rinconada (AVRA, Ayuntamiento y varios privados) a reconsiderar el procedimiento. Se optó entonces por incrementar el precio de salida en 8 millones para dejarlo en 54,3 millones de euros y abrir de nuevo la contratación.

Según los datos que ha podido ir confirmando ABC, han sido trece las empresas que finalmente concurrieron a esta nueva fase abierta en octubre pasado. Todas las ofertas se han valorado ya desde el punto de vista técnico y económico y el resultado ha sido que la unión temporal de empresas que componen Ferrovial y la malagueña Rialsa ha obtenido la máxima puntuación. No obstante, de manera oficial, no quiere decir que va ya a ser la adjudicataria.

Las fuentes consultadas por este periódico precisan que la próxima semana se podría cerrar el asunto. Primero se convocará un consejo rector de la Junta de Compensación para conocer el informe de evaluación técnica de todas las ofertas y luego este órgano elevará a la asamblea de propietarios las tres propuestas con más puntuación para que ya decidan. Así, a la UTE Ferrovial-Rialsa se suman la unión temporal de Sepisur XXI-Acsa (la misma que ha ejecutado la urbanización de la Base Logística) y la UTE Sando-FCC. Son las tres más puntuadas y sobre ellas valorarán la partes.

Ha sido un proceso donde tras la actualización de los precios (solo el hormigon se espera que suba su precio un 10% a partir del próximo 1 de enero) la concurrencia de grandes firmas del sector se ha hecho notar. ACS y Dragados (las dos vinculadas a Florentino Pérez) también han entrado en la puja, aunque finalmente no han recibido las mejores valoraciones.

El 'atasco' en el Ministerio de Transportes

Así las cosas, es muy probable que la próxima semana se conozca ya a la empres que va a acometer la urbanización de la Rinconada, pero eso no quiere decir que las obras puedan comenzar de inmediato, puesto que el punto de atasco en esta intervención sigue, prácticamente, donde estaba y sin que haya una fecha clara de resolución, lo que no deja de inquietar a los propietarios de la Rinconada.

Plano de ordenación general de todo el plan parcial I-6 con el parque empresarial a la izquierda y la Base, a la derecha ABC

Las obras no pueden comenzar hasta que no esté aprobado de manera definitiva el proyecto de urbanización de todo el parque empresarial, un documento urbanístico que lleva sobre la mesa más de tres años y al que se le han ido haciendo retoques a instancias del Ministerio de Transportes. Los dos últimos, la inclusión de pantallas acústicas y un plano que faltaba en la documentación, según la Dirección General de Carreteras.

Aún así, y según los interlocutores consultados por ABC, todo está a expensas ahora de que se formalice la cesión al Ayuntamiento de Córdoba de la N-IV en el tramo urbano de la Glorieta Louvière hasta la propia Rinconada (pasando por Alcolea). Doce kilómetros que pasarán a titularidad municipal -y que tendrán un impacto anual de mantenimiento de 2 millones de euros- y que se plantea como una vía de servicio y acceso al complejo militar en descarga de la propia A-4 y la exigencia normativa de tener que haber afrontado un tercer carril en la vía rápida, que finalmente se ha descartado.

La Junta de Gobierno Local (no era necesario su paso por Pleno de momento) aprobó el pasado 10 de noviembre la petición formal de cesión de esta vía. Ése parecía ser el requisito de Transportes para darle luz verde al proyecto de urbanización de la Rinconada. Al menos en una respuesta enviada a ABC desde el propio Ministerio hace unas semanas, así se precisaba: «Una vez el Ayuntamiento solicite, por acuerdo de Pleno, la cesión del tramo de la N-IV afectado, podrá ser informado favorablemente el proyecto de urbanización del parque industrial».

Interés de empresas en la zona

Así las cosas, este periódico se ha puesto en contacto por escrito con el Ministerio de Transportes para que pudiera aclarar qué punto exacto de esa cesión es el necesario para que se active la aprobación de la urbanización, si la petición formal o la firma de convenio y un nuevo procedimiento más que se apila en la montaña de trámites que arrastra esta actuación. Transportes, por el momento, ha obviado dar respuesta alguna.

Los promotores de la Rinconada (o el parque empresarial Gran Capitán) saben que están en un momento decisivo. las obras de edificación de la Base Logística del Ejército van a arrancar en unos meses y, aunque son tres años de trabajos hasta comienzos de 2029, el movimiento de tierra y máquinas en la parcela vecina es fundamental no solo para las conexiones básicas sino para poder comercializar una zona de 90 parcelas de gran tamaño que empieza a suscitar interés de firmas vinculadas al sector de la defensa y la tecnología, aunque también los servicios. Las empresas cordobesas Eticalidad y Todolivo fueron las primeras en anunciar hace dos años su aterrizaje en este parque empresarial.