Parking de Lepanto: una empresa tendrá que invertir 8,5 millones para hacer viable el plan del Ayuntamiento

El estudio de viabilidad del futuro aparcamiento de Lepanto -incluirá en su planta baja al actual mercado municipal de Marrubial- permite que el procedimiento siga adelante en el Ayuntamiento de Córdoba. Dicho documento plantea que la inversión que tendrá que realizar la empresa privada que decida construir y explotar este complejo será de 8,5 millones.

Así lo refleja el documento -al que ha tenido acceso ABC-. Esa cantidad es la que corresponde a la ejecución de las obras, a los gastos administrativos (por proyectos, licencias o el Impuesto de Construcciones) y al equipamiento.

Este trabajo de viabilidad, que h adelantado 'diario Córdoba', trabaja siempre con dos escenarios. En uno, la planta baja se reserva un espacio de 1.000 metros cuadrados para el traslado del mercado municipal. El espacio restante quedará disponible para la explotación del mismo por parte de la empresa adjudicataria, a través de los distintos locales comerciales y hosteleros. En el segundo, la planta baja se reserva un espacio de 1.800 metros cuadrados para el citado zoco y un supermercado -no venderá productos frescos, para no entrar en competencia-; y ambos serán gestionados por Capitulares.

Por lo tanto, el espacio restante quedará disponible para la explotación del mismo por parte de la empresa adjudicataria, a través de los distintos locales comerciales y hosteleros. Esa variable se introduce sólo para ese tipo de actividad, porque el otro uso, el de aparcamiento, no varía: el granador del proyecto podrá gestionar aproximadamente 300 plazas.

Un año para redactar el proyecto y construirlo

En ambos casos, se plantea que sea suficiente un año para la redacción del proyecto y la construcción de este equipamiento -ayudará a la celeridad de la ejecución que será «íntegramente ejecutado en estructuras de acero y hormigón, lo que permite reducir los plazos de ejecución»-. El ganador podrá explotar locales comerciales y hosteleros más el estacionamiento durante 39 años.

Para la firma que ha elaborado este estudio de viabilidad (Eguesan Energy), el primer escenario (el que no contempla que haya un supermercado) presenta unos resultados económicos «más atractivos para el concesionario y una recuperación de la inversión más temprana que en el caso de la hipótesis número dos». Los resultados que puede dar el proyecto a su gestor, sigue este documento, son «robustos, ya que, ante un desvío del 5% de los ingresos, se logra mantener una gran estabilidad en las ratios de rentabilidad así como en la viabilidad global del proyecto».

En cuanto al aparcamiento, se recuerda que «se ha previsto reservar un tercio de las plazas disponibles para los residentes de la zona». «Podrán beneficiarse de un bono mensual exclusivo en condiciones más ventajosas que la tarifa general de rotación. Dado el carácter favorable de esta modalidad, se considera razonable estimar una ocupación del cien por cien de las plazas destinadas a los vecinos», señala este informe.

