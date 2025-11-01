El Palacio de los Reyes Magos llega a este pueblo de Córdoba: fechas y entradas

La Navidad traerá este año una nueva cita con la fantasía en la provincia de Córdoba. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volverán a tener su propio palacio, un espacio en el que pequeños y mayores podrán adentrarse en su mundo de magia ... y tradición.

El recorrido por este Palacio de los Reyes Magos permitirá conocer de cerca cómo se preparan Melchor, Gaspar y Baltasar antes de iniciar su viaje por todas las casas. Los visitantes podrán recorrer diferentes estancias, descubrir detalles de su trabajo y saludar a los protagonistas más esperados de estas fechas.

Este singular palacio se instalará en el Coliseo de Almedinilla, donde permanecerá abierto los días 26, 27 y 28 de diciembre, y 2, 3 y 4 de enero de 2026, en horario de 16.30 a 19.30 horas.

Noticia Relacionada Estos son los pueblos de Córdoba donde los jóvenes aún pueden comprar casa con ayudas rurales D.Delgado El plan incluye subvenciones de hasta 10.800 euros para jóvenes que compren su primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes

Las entradas tendrán un precio de 6 euros en venta anticipada (hasta el 30 de noviembre), 8 euros en segunda promoción (del 1 al 25 de diciembre) y 10 euros en taquilla (del 26 de diciembre al 4 de enero). También se ofrece un Pack Descubre Almedinilla por 15 euros, que incluye una visita guiada a la Villa Romana 'El Ruedo', un taller de mosaicos y la entrada al Palacio Real de los Reyes Magos.

Las localidades ya pueden adquirirse a través de la plataforma Giglon.com y la organización prevé una alta afluencia de público, dado el interés que ha despertado en anteriores ediciones.

Subbética Cordobesa

La iniciativa, impulsada por Pueblos Mágicos de España y Turismo Subbética Cordobesa, pretende consolidar esta propuesta como una de las actividades navideñas más destacadas de la comarca, combinando patrimonio, cultura y tradición en un entorno único.