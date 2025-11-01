El Palacio de los Reyes Magos llega a este pueblo de Córdoba: fechas y entradas

La Navidad traerá este año una nueva cita con la fantasía en la provincia de Córdoba. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volverán a tener su propio palacio, un espacio en el que pequeños y mayores podrán adentrarse en su mundo de magia ... y tradición.
El recorrido por este Palacio de los Reyes Magos permitirá conocer de cerca cómo se preparan Melchor, Gaspar y Baltasar antes de iniciar su viaje por todas las casas. Los visitantes podrán recorrer diferentes estancias, descubrir detalles de su trabajo y saludar a los protagonistas más esperados de estas fechas.
Este singular palacio se instalará en el Coliseo de Almedinilla, donde permanecerá abierto los días 26, 27 y 28 de diciembre, y 2, 3 y 4 de enero de 2026, en horario de 16.30 a 19.30 horas.
Las entradas tendrán un precio de 6 euros en venta anticipada (hasta el 30 de noviembre), 8 euros en segunda promoción (del 1 al 25 de diciembre) y 10 euros en taquilla (del 26 de diciembre al 4 de enero). También se ofrece un Pack Descubre Almedinilla por 15 euros, que incluye una visita guiada a la Villa Romana 'El Ruedo', un taller de mosaicos y la entrada al Palacio Real de los Reyes Magos.
Las localidades ya pueden adquirirse a través de la plataforma Giglon.com y la organización prevé una alta afluencia de público, dado el interés que ha despertado en anteriores ediciones.
Subbética Cordobesa
La iniciativa, impulsada por Pueblos Mágicos de España y Turismo Subbética Cordobesa, pretende consolidar esta propuesta como una de las actividades navideñas más destacadas de la comarca, combinando patrimonio, cultura y tradición en un entorno único.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete