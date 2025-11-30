Suscríbete a
Navidad
Así son las luces de navidad de Sevilla: decoraciones gigantes y calles más bonitas

obituario

Muere el alcalde de Santaella, José del Río a los 80 años

El dirigente llegó al Ayuntamiento en 2023 con el partido independiente 'Somos Así'

Muere un hombre de 59 años atropellado por un coche en Montoro

El alcalde de Santaella, José del Río
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

El alcalde del municipio cordobés de Santaella, José del Río, ha fallecido este domingo a los 80 años de manera repentina. El regidor se encontró indispuesto durante el fin de semana y murió sin que, por el momento, hayan trascendido las causas.

Del Río ... llegó a la alcaldía en 2023 de la mano del partido independiente Somos Así. Fue la segunda opción más votada y asumió el cargo tras alcanzar un acuerdo de gobierno con el Partido Popular local.

