Muere el alcalde de Santaella, José del Río a los 80 años

El alcalde del municipio cordobés de Santaella, José del Río, ha fallecido este domingo a los 80 años de manera repentina. El regidor se encontró indispuesto durante el fin de semana y murió sin que, por el momento, hayan trascendido las causas.

Del Río ... llegó a la alcaldía en 2023 de la mano del partido independiente Somos Así. Fue la segunda opción más votada y asumió el cargo tras alcanzar un acuerdo de gobierno con el Partido Popular local.

No han tardado en llegar las primeras muestras de afecto tras la repentina desaparición del alcalde. La Hermandad de la Soledad expresa «su más profundo pesar por el fallecimiento, trasladando a toda su familia nuestro cariño, cercanía y oración en estos momentos tan dolorosos». Noticia Relacionada Un total de 25 municipios de Córdoba están obligados al confinamiento de las aves de corral J. Pino El Ministerio de Agricultura actualiza una orden de 2006 para fijar las zonas de alto riesgo y especial vigilancia en la provincia de Córdoba A su juicio, «José del Río fue un ejemplo de fuerza, pasión, ánimo y tesón, cualidades que demostró cada día en su compromiso con nuestro pueblo. Su dedicación incansable, su entrega sincera y su profundo sentido del deber permanecerán siempre en la memoria de todos los que valoramos su labor y su humanidad». «Queremos destacar especialmente el apoyo constante que mostró hacia nuestra Semana Santa, así como su presencia cercana en todos los actos de nuestra Hermandad. Siempre estuvo a nuestro lado, ofreciendo su ayuda, su respaldo y su cariño hacia nuestras tradiciones», añaden.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Ayuntamientos

Córdoba

Santaella