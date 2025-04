Pablo Muñoz: «Las comunidades de propietarios tenían pánico en Córdoba a los pisos turísticos»

El pasado jueves entró en vigor la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que permite a las comunidades de propietarios limitar las viviendas destinadas al alquiler turístico. El nuevo presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba, Pablo Muñoz, analiza el contenido de la nueva legislación así como otros aspectos de actualidad.

-¿En qué varía la ley con respecto a la anterior en los pisos turísticos?

-El matiz que introduce la ley es, fundamentalmente, que a partir del día 3 de abril, para iniciar la actividad turística en un piso se requerirá el consentimiento previo de la comunidad por tres quintas partes. Antes de la entrada en vigor de esta ley no se exigía el consentimiento previo. En las comunidades que no lo tenían prohibido, se podía iniciar directamente la actividad. Por tanto, si antes alguien compraba una vivienda y veía en el Registro de la Propiedad que no existía prohibición en las normas comunitarias, directamente, y sin preguntar a nadie, colocaba el piso turístico.

-¿Cómo acoge el colegio esta medida?

-La aplaudimos. Obviamente viene a darle protagonismo y control sobre la actividad a las comunidades de propietarios. Antes casi que teníamos que hacer labores de investigación, al estilo el del quinto se ha comprado una vivienda y creemos que va a poner un piso turístico, vamos a hacer una reunión y lo prohibimos... La ley decía que se podía limitar o condicionar la actividad turística, pero no hablaba de prohibir. Esto fue clave en algunas audiencias provinciales, como por ejemplo la de Córdoba.

-¿Córdoba fue pionera en esto?

-Aunque nos pese.

-¿Por qué?

-Nos dio dolor de cabeza, porque el legislador pensó en condicionar o limitar la actividad turística. Pero no hablaba de prohibir. Limitar o condicionar, a estos efectos, es prohibir. Pero a su vez se debería haber escrito 'prohibir' en la ley, porque la Audiencia de Córdoba tenía razón, aunque nos perjudicase. La Audiencia Provincial entendió que prohibir era otra cosa distinta y que no requería de las tres quintas partes sino de unanimidad. Hasta el momento se iba considerando que limitar o condicionar equivalía a prohibir, hasta que llega el caso de Córdoba. Esto hizo que en Córdoba, durante un tiempo, hiciera falta la unanimidad. Luego vino el Tribunal Supremo, que volvió a las tres quintas partes, y ahora esta ley, que cambia totalmente el paradigma.

-La proliferación de pisos turísticos está generando una alarma constante.

-La gente tiene mucho miedo a los pisos turísticos, y las comunidades tenían pánico.

-¿Pánico? ¿Por el alboroto?

-Parecía que era una hecatombe que alguien pusiera un piso turístico. Y tampoco es así. La teoría de muchos compañeros del colegio a los que represento, y la mía propia, es que a veces los pisos de estudiantes molestan mucho más que el piso turístico. ¿Puede pasar que en un piso turístico te llegue una pareja de alemanes borrachos y...? Puede, pero no es lo habitual. El propietario suele velar porque se cuiden estos aspectos Lo que ocurre es que la gente percibe inseguridad, puesto que piensan que puede entrar al portal cualquiera. Todos los días entra alguien distinto. Tiene más peso esa percepción de inseguridad que el asunto de las molestias por alborotos.

-Por su experiencia, ¿han tenido muchos conflictos en pisos turísticos hasta la llegada de esta ley?

-Ha habido muchísimos pleitos y muchísimas modificaciones.

-¿Y en su caso particular como administrador de fincas?

-He tenido alguno por ese tema de la mayoría que indicó la Audiencia de Córdoba. El pleito impugnaba el acuerdo adoptado para tumbarlo. En Córdoba se daba razón a la unanimidad.

-Al margen de esta medida, están las tomadas por cada Ayuntamiento.

-Lo que se va a hacer en Córdoba es limitar la concesión de licencias en la zona del casco histórico. El Ayuntamiento entiende que hay muchas viviendas turísticas en determinados barrios, lo que hace que ese barrio muera a efectos de habitabilidad, pues allí ya no vivirán vecinos. Esta medida no choca con la nueva ley, sino que viene a sumar.

-¿Cree que será suficiente esta ley para hacer frente al fenómeno de los pisos turísticos en las comunidades de vecinos?

-Esta ley nace como ensayo-error debido a que la primera no funcionó por lo ya comentado. A priori, la veo bien.«A

-¿Habrá alguna grieta legal como sucedió con el asunto de la palabra prohibición?

-Todavía no lo sabemos [ríe].

-¿Demandan algo?

-Una modernización de la Ley de Propiedad Horizontal que tenemos. Es una ley del año 60. Desde entonces, la vida en las comunidades ha cambiado muchísimo. Obviamente es una ley muy antigua que está siendo modificada constantemente. Es, de hecho, la ley de España que más conflictividad crea. La mayoría de litigios que hay en el juzgado son por problemas de comunidad.

-¿A qué se debe esa conflictividad?

-A veces la ley necesita más claridad. Hay que tener en cuenta que, en las reuniones de vecinos, los que actuamos de juez, entre comillas, somos los administradores de fincas, por lo que tenemos que transmitirle al cliente o comunero la interpretación de la ley. La ley debería adaptarse a los tiempos y estar pensada por administradores de fincas de modo más preciso.