Pablo Amorós: «El piano tiene una orquesta dentro»

-¿La vida sin música no tiene sentido?

-Para mí no. Me imagino que habrá gente para la que sí, pero para mí no. Yo creo en la música, sobre todo en la buena música y en los buenos músicos. Eso sí, yo no hago distinciones entre los diferentes géneros musicales, aunque hay algunos que no me interesan demasiado. Pero lo que me interesa sobre todo es la buena música, porque la música tiene una capacidad, que creo que la tiene todo el arte pero la música especialmente, una capacidad digo de transformación, de remover por dentro y de despertar cosas que no sabemos ni que tenemos dentro. Entonces, cuando uno no ha ido nunca a un concierto de música en su vida, le hablo de música clásica, y de repente esa señora o ese señor o ese chico o ese chica se emocionan... Es más, yo creo que eso no pasa con otra cosa. Yo, al menos, no lo he experimentado en otra cosa.

-¿Y qué tiene el piano a diferencia de otros instrumentos de cuerda o de viento? ¿Qué tiene el piano, por ejemplo, que no tenga un violín?

-El piano tiene una flexibilidad y una capacidad de imitar todos los instrumentos de una orquesta... Se dice que el piano tiene una orquesta dentro. Con un piano puedes acabar tocando un cuarteto de cuerdas, puedes imitar a un cello, a un clarinete... Eso no ocurre con otros instrumentos. Esa versatilidad que tiene el piano no la tienen los demás instrumentos. Y eso le da una riqueza que también es muy atractiva para el intérprete. ¿Sabe? Hay un placer físico en tocar un instrumento: el placer intelectual de la reflexión, de la organización, de la construcción de la obra, de los tempos y de todo. Pero también hay un placer físico, sí, sí, sí. Y yo lo siento con el piano y no lo siento con otros instrumentos.

-¿Cuál cree usted que es la mejor obra para piano de todos los tiempos?

-Es imposible decir una sola. Yo ni me atrevo a decirlo. Puedo decir muchas... Puedo citar las obras que estoy tocando en mi repertorio actual, pero igual dentro de tres o seis meses, cuando lo cambie, le citaría otras obras. Porque realmente hay obras que me acompañan prácticamente toda la vida. Obras de Albéniz, de Falla, de Granados, de Schumann,... pero decir cuál es la mejor no creo que se pueda decirlo, la verdad. Igual que tampoco se puede decir quién es el mejor compositor de la Historia.

Destino China

-¿Pero sí habrá alguna obra que le emocione especialmente tocar, no?

-Bueno... Ahora me voy al final de julio a China a hacer una gira de quince conciertos y toco a Falla, a Albéniz, a Granados. A ellos les tengo un apego y una devoción especiales. Pero me apasiona Schumann, me apasiona Brahms, me apasiona Beethoven, me apasiona Chopin. Y Schubert. Hay tanta buena música... Es un poco como la literatura: hay tanta buena literatura que quedarse con un solo libro, con una sola novela... Eso es difícil. Sí le puedo decir que unas obras que me encantan y que las he tocado mucho, como son los 'Estudios Sinfónicos' de Schumann, o la 'Kresisleriana', o la 'Tercera Sonata' de Brahms, o la '110' de Beethoven, o las 'Variaciones Heroicas' de Beethoven o Diabelli. Cuando escuchas una obra de éstas tienes que pensar y creer que hay algo ahí que es más grande que nosotros. Cuando veo una obra monumental de arte o de música, o una obra arquitectónica o una pintura, digo: «Alguien tiene que haber ahí, porque es una burrada tan grande...». Entonces yo ahí me reencuentro con cosas y pienso que ahí dentro tiene que haber algo grande para haber creado tal cosa.

-Le pido una reflexión sobre los festivales musicales y su papel en la promoción de esta disciplina artística: en Córdoba tenemos el Festival Rafael Orozco. Qué opinión tiene de él.

-Sí, es ya una referencia, un acierto el haber apostado por este festival desde el principio y haberlo mantenido y haberlo hecho crecer hasta ahora. De verdad que es algo muy importante en el mundo, la gente lo valora mucho internacionalmente.

El músico gesticula ante la cámara de ABC FRANCIS SILVA

-Usted percibe entonces que el Festival Internacional de Piano Rafael Orozco tiene buen predicamento dentro del mundo en el que se mueve...

-Sí, sí, nosotros en el Concurso de Málaga tenemos un acuerdo con el Rafael Orozco: nuestro ganador toca en Córdoba. Entonces cuando ellos, los que participan en nuestro Concurso, son conscientes de la lista de conciertos que tienen en Córdoba... Hablo de pianistas que vienen a Málaga de todo el mundo: de todos lados menos de África. Ellos saben sobre el Rafael Orozco; saben la gente que ha tocado en ese festival, que son los más grandes que hay ahora mismo, y son conscientes del prestigio del festival Rafael Orozco.

-¿Desde cuándo dirige el Festival Internacional de Piano de Málaga?

-Pues mire, el Festival se cerró el domingo pasado y fue la segunda edición. Pero ha crecido mucho ahora mismo, yo soy bastante aventurado seguramente, pero por gira del concurso es el más importante que hay en España. Dan trece o catorce conciertos, tocan en Francia, en Chipre, en Alemania, por todo España, en el Festival de Granada, el Festival Orozco, en el Olímpico de Tenerife. Entonces es un Concurso internacional de piano que yo aderezo un poco con dos conciertos de dos estrellas mundiales. Y la idea es que esto se siga haciendo, ya que tengo el apoyo institucional desde Ayuntamiento de Málaga, de la Diputación, de la Junta de Andalucía, y después de empresas, de empresas privadas, y está creciendo mucho, y bueno, yo tengo grandes esperanzas en esto. Y sobre todo, porque al final yo lo hago un poco por egoísmo, por poder escuchar a otros artistas, por tener la posibilidad de estar con ellos, de aprender, de hablar con ellos de tú a tú. Y, bueno, también porque me hace mucha ilusión y de verdad que me emociona mucho el ver a la gente joven que tiene un talento, algunos de ellos, descomunal; el poder pensar que les puedo ayudar en algo desde mi posición. Y sobre todo porque yo quise crear un concurso en el que se valorase a los artistas, en el que no se valorase a los técnicos, digamos a los mecánicos del instrumento, me refiero a la gente que toque muy bien técnicamente, pero que no tengan nada que comunicar por medio de sus pianos, me refiero a la sensibilidad y a las emociones. A mí no me interesa tanto lo que es la parte técnica de la obra, que también hay que tocar las notas que están escritas, pero no es lo más importante para mí.

-¿Y qué es lo más importante, entonces?

-Lo importante es que cuando alguien salga de un concierto mío no salga indiferente, que no salga diciendo que está aquí una hora y media que me la podría haber ahorrado. Prefiero que salgan diciendo que este tío es un desastre, que no me gusta nada, que no me interesa nada lo que hace, que no volveré. Que lo menos algo ha pasado, aunque no sea bueno.

El entrevistado, esta semana en Málaga FRANCIS SILVA PERFIL Una amplia trayectoria artística Pablo Amorós adquirió pensamiento musical propio bajo el magisterio de la pianista universal Alicia de Larrocha, y de otras dos grandes pianistas y maestras: la española Cristina Bruno y la italiana Noretta Conci, alumna de Arturo Benedetti Michelangeli. Ha actuado en algunas de las salas y ciclos más importantes de España, como el Auditorio Nacional, en Madrid; el Gran Teatro del Liceo de Barcelona; el Palau de la Música, de Valencia; el Palacio de Festivales de Santander o el Palacio Euskalduna de Bilbao. En estos últimos años ha desarrollado con éxito notable una importante actividad concertística fuera de España; así, ha dado recitales en algunos de los mejores auditorios de China, como el Shanghai Oriental Art Center y también en importantes salas y temporadas de Estados Unidos, Sudamérica, Italia, Francia, Inglaterra y Emiratos Árabes. Ha tocado con las orquestas Sinfónica de Galicia, Mihail Jora de Bacau, Sinfónica de Peñíscola, de Córdoba y Filarmónica de Málaga.