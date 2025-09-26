Suele identificarse el otoño con una fase terminal. Es la Última de las estaciones en que se divide el año, aunque alguien diría que, desde el llamado solsticio de invierno, que es cuando concluye el otoño, aún le quedan al año algunos días.

El ... historiador holandés Johan Huizinga publicó hace ya más de un siglo, en 1919, su 'Otoño de la Edad Media'. Una obra que, pese al tiempo transcurrido, se sigue leyendo con interés. En ella que sitúa a lector en la fase final, tiempo de decadencia, de la Edad Media. Pasa revista los ideales del mundo medieval que entonces periclita, analiza sus formas de vida o los anhelos con los que se manifestó el conjunto social de una época que llegaba a su fin.

Partiendo del esplendoroso tiempo que se vivió en el ducado de Borgoña entre mediados del siglo XIV y mediados del siglo XV nos acerca a la decadencia de un tiempo que, habiendo llegado a su otoño, permite el comienzo de uno nuevo, conocido como Renacimiento y cuyos cambios alumbrarían la conocida por los historiadores como Edad Moderna.

El otoño es un tiempo que en lo cotidiano se vive como unos meses de recogimiento tras los excesos del verano. La vida se acompasa a una duración más corta de las horas de luz de los días. Era algo que, en otro tiempo, cuando se carecía de luz eléctrica, marcaba de forma muy importante la vida. Ese recogimiento que se percibe incluso en latitudes mediterráneas, donde el ágora forma parte fundamental de la vida de sus gentes, es mucho más intenso en latitudes más altas donde la luz diurna llega casi a desaparecer. Ese retraerse invita a la reflexión, incluso en sociedades donde se reflexiona poco y también a la lectura, incluso en sociedades donde se lee poco y quienes leen lo hacen en cualquier época del año.

Pero la imagen de una mesa camilla o de un sillón, a ser posible de orejas, junto a una chimenea con un libro es de las que pueden servir para reflejar lo que deparan estos meses.

Quizá esa sea una de las razones por las que las editoriales, que no suelen dar puntada sin hilo, sacan la luz títulos de autores renombrados. El otoño es tiempo de recogimiento, pero también lo es de advenimiento, su final anuncia la llegada del año nuevo, como el otoño de la Edad Media anunciaba la llegada del Renacimiento.

Para los creyentes es tiempo de adviento, de preparación para la llegada de la Navidad y del nacimiento de Jesús en Belén, una tierra sumergida en un conflicto que no parece tener fin.