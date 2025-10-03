La Orden de San Juan de Dios retoma los trámites para impulsar la ampliación de su hospital en Córdoba

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios vuelve a reactivar los planes de ampliación de su centro hospitalario en Córdoba. El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo aprobará este próximo martes de forma inicial la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para reordenar toda el suelo y los usos donde se levanta su hospital -una cuestión que viene de finales de los años 90- y aprovechar la nueva disposición de esta parcela para acometer un nuevo edificio en la zona del aparcamiento y agregar otro de uso residencial que ya existía.

Las pretensiones de la orden hospitalaria pasan por usar la cota superior del actual aparcamiento (que tiene una zona de superficie para el público y una parte subterránea para el personal del hospital) con el objetivo de incrementar la capacidad de las instalaciones y las funciones que se desarrollan. También desarrollará una pasarela entre los edificios actuales de que dispone.

Los propios técnicos de la Gerencia de Urbanismo, que dan su visto bueno a este primer paso, hacen suya la justificación que alienta la orden hospitalaria para consolidar la posición del hospital como referente en el ámbito regional y nacional, de ahí que emprenda estos cambios para los que no se habla de fechas concretas ni cifras de inversión exactas -aunque se manejaba una estimación inicial de unos 9 millones-.

San Juan de Dios, como todo el barrio del Brillante, se realizó sin que existiese un planeamiento urbanístico moderno. La operación urbanística que se aborda empezó a desarrollarse en los años noventa cuando la orden hospitalaria realizó el primer acuerdo con el entonces teniente de alcalde de Urbanismo, el popular Luis Martín, para poner negro sobre blanco una fórmula que permitiese una gestión razonable de los espacios.

Tenía repartida la finca del centro sanitario, incluidos los espacios por edificar, por unidades urbanística de la zona, alguna de ellas, incluso, lucrativa y residencial. La operación urbanística en marcha ordena todo eso y establece que la propiedad, que supera los 25.600 metros cuadrados, tiene carácter dotacional en su integridad. La propiedad ya cedió al Ayuntamiento de Córdoba las zonas verdes y los viales del complejo (5.600 metros cuadrados valorados en 1,6 millones). Hay otros 8.000 metros cuadrados que se integran en la calificación de equipamiento privado dotacional y por dondese abordará este crecimiento.

Por su parte, el Consistorio decidió no quedarse con el 10 por ciento de aprovechamiento urbanístico que tiene en todos los suelos a desarrollar en la ciudad ya que la propiedad de los suelos es una organización sin ánimo de lucro.

Los técnicos de la orden hospitalaria que han desarrollado los documentos para la Gerencia de Urbanismo entienden que, a medio plazo, el centro sanitario necesitará de un impulso con el objetivo de asumir los nuevos retos que se plantean, según la organización propietaria. Quieren convertir el centro sanitario en una referencia en Andalucía, consolidar las acreditaciones de calidad que se han ido atesorando y buscar una mayor comodidad de los pacientes y las personas que le acompañan cuando tienen que asistir a actos médicos. De igual forma, tal y como reflejan los documentos del expediente, se pretende potenciar la labor de investigación médica del complejo y apostar por una arquitectura que encaje en el entorno residencial de El Brillante.

Reta ahora un trámite que se prevé de casi seis meses para que esta innovación vuelva para ser aprobada de manera definitiva, incluyendo un informe preceptivo de la Consejería de Fomento. Los técnicos sí dejan claro en su informe previo que la ampliación con nuevos edificios no va vinculada directamente a toda la tramitación de la innovación del PGOU. Estos nuevos edificios podrán obtener licencia directamente en el trámite ordinario.

Historia y ampliaciones

San Juan de Dios empezó su andadura en 1935 dedicado a tratar, sobre todo, a niños afectados por la polio. Realizaba únicamente labores clínicas con el nombre de Hogar San Rafael. En los años sesenta se hizo una revisión de su funcionamiento interno con el objetivo de encaminarlo hacia una entidad de su tiempo. Primero se efectuó un crecimiento de las especialidades médicas y luego vino el hospital propiamente dicho con las reformas de los años noventa y la acabada en 2014, que es la que ha establecido el actual modelo de la organización sanitaria privada.

Con la última ampliación, se amplió el número de camas hospitalarias de 140 a 169 y, además, se generaron nuevos servicios, según explicaron en su día los responsables del centro sanitario. Por ejemplo, se abrió una unidad integral de oncología que incluye el diagnóstico, radioterapia, quimioterapia y UCI. El proyecto permitió también ampliar el Hospital de Día, renovó totalmente las consultas externas y dotó al espacio de ocho quirófanos inteligentes donde desarrollar operaciones y retransmitirlas en directo en un salón de actos al que se encontraban conectados.

En marzo pasado inaugurado hoy su nueva Área Materno-Infantil, un hito que supone un avance en la atención a mujeres, madres y recién nacidos, fruto del crecimiento que ha tenido este servicio desde que comenzara a funcionar en septiembre de 2016. Para llevarla a cabo se aprovechó la antigua zona quirúrgica del centro, contigua a la unidad actual.