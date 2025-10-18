Oposiciones de bomberos en Córdoba: examen el 29 de noviembre con casi 700 aspirantes

El Ayuntamiento ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la selección en propiedad de 39 plazas de bomberos. En concreto 28 y 11 plazas de bombero-conductor, mediante el sistema de oposición en turno libre.

Además, ... se convoca a los aspirantes admitidos para el próximo día 29 de noviembre de a las 9.30 horas, en Aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales sito en la Antigua N-IV KM. 396 de Córdoba, para la realización primer ejercicio de carácter práctico de la oposición.

En total, hay 692 aspirantes admitidos. En este enlace puedes comprobar la lista provisional de admitidos en las oposiciones para las 39 plazas de bomberos en Córdoba. Además, hay 31 aspirantes que han sido excluidos en esta primera lista provisional que tendrán que subsanar la documentación requerida en cada caso. Noticia Relacionada Esta es la lista provisional de aprobados para 176 plazas de peón en Sadeco D.Delgado El tribunal calificador abre un plazo de reclamaciones hasta el 7 de octubre A partir de ahora, de conformidad con las bases de la convocatoria, los aspirantes no admitidos dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o su no inclusión expresa

