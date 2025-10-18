Oposiciones de bomberos en Córdoba: examen el 29 de noviembre con casi 700 aspirantes

El Ayuntamiento ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la selección en propiedad de 39 plazas de bomberos. En concreto 28 y 11 plazas de bombero-conductor, mediante el sistema de oposición en turno libre.
Además, ... se convoca a los aspirantes admitidos para el próximo día 29 de noviembre de a las 9.30 horas, en Aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales sito en la Antigua N-IV KM. 396 de Córdoba, para la realización primer ejercicio de carácter práctico de la oposición.
El tribunal calificador abre un plazo de reclamaciones hasta el 7 de octubre
A partir de ahora, de conformidad con las bases de la convocatoria, los aspirantes no admitidos dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o su no inclusión expresa
