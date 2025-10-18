Oposiciones de bomberos en Córdoba: examen el 29 de noviembre con casi 700 aspirantes

Suscríbete a
empleo

El Ayuntamiento publica la lista provisional y los candidatos no admitidos dispondrán de un plazo de diez días para subsanar documentación

Bomberos actúan en la fachada de un edificio de Córdoba Valerio Merino

El Ayuntamiento ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la selección en propiedad de 39 plazas de bomberos. En concreto 28 y 11 plazas de bombero-conductor, mediante el sistema de oposición en turno libre. 

Además, ... se convoca a los aspirantes admitidos para el próximo día 29 de noviembre de a las 9.30 horas, en Aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales sito en la Antigua N-IV KM. 396 de Córdoba, para la realización primer ejercicio de carácter práctico de la oposición.

