Olivetti, la letra y la música de las versiones sin fin de la Feria de Córdoba

Si antaño se hablaba del baúl de la Piquer como expresión que describía el ajetreo de aquí para allá de un artista, la actualización podría ser la maleta con ruedines de Olivetti Versiones. Con un número incontable de conciertos por toda España y en cualquier tipo de eventos, esta banda cordobesa bate récords de actuaciones en la Feria, en los que muestra su repertorio en casetas muy distintas, incluso haciendo doblete durante días seguidos. Durmiendo de día, y actuando por la tarde y por la noche, Alfonso Bugella (guitarra), Samuel López (cantante), Mariano Reyes (cantante y teclista), Álvaro Coronado (bajo) y Miguel Gálvez (batería) muestran su profesionalidad ante un público que responde magníficamente a sus variaciones sobre éxitos de todo tipo, en un mundillo musical que ha acogido a este tipo de grupos, además de a los que realizan tributos, con los brazos abiertos.

Trece conciertos en el recinto ferial de El Arenal entre el 24 y el 30 de mayo, se suman a otros 18 ofrecidos en diversas localidades. Y esto solamente durante el mencionado mes. La media sale exactamente a una actuación por día. Si hay algo de lo que no quieren hablar los miembros de Olivetti Versiones es de la suma de sus bolos, por incontables, y del origen de su nombre, por manida su explicación, pues procede de la conocida marca de máquinas de escribir en las que se impartían las clases de mecanografía de los años 80. Precisamente, el grupo empezó hace algo más de diez años con las tan de moda versiones de los grupos de esa década, evolucionando hace unos cuatro años hacia la música de los 90, los 2000, la electrónica, el indie, e incluso el reguetón: «con este cambio el grupo funcionó mucho mejor, y nos dimos cuenta de que el público va rotando», explica Bugella.

A pesar de tantos conciertos en la Feria de Córdoba, el guitarra de Olivetti indica que adaptan el repertorio tanto a las características del grupo como de la caseta: «La cosa es tener un buen ojo clínico, analizarlo rápido y montar un show, porque sí que defiendo mucho que esto no son 35 canciones unas detrás de otra sino que hay que organizar un espectáculo, donde se ven los años de experiencia, y que va a tener un inicio, un clímax y un final».

Experiencia no les falta desde luego. Por ejemplo Álvaro Coronado fue el bajista de Medina Azahara hasta hace poco, Miguel Ángel Gálvez tiene composiciones de villancicos y otras melodías, Mariano Reyes es maestro de música y tiene la carrera de piano, o el propio Bugella procede del grupo The Wheel and the Hammond. Todos ellos tienen trabajos al margen, por lo que para un maratón como el que han tenido en el mes de mayo han necesitado pedirse vacaciones. Pocas veces se vieron vacaciones tan estajanovistas.

Sentido del humor

¿Cómo llevan esa lucha que hay en todos los músicos entre dedicarse a tocar canciones propias o ajenas? «Yo he estado en ambos y son mundos totalmente distintos: los grupos de versiones y las orquestas están en el mundo del entretenimiento, donde prestan un servicio igual al que presta un dj; los de canciones propias son otro rollo; pero claro, a lo mejor ese grupo de da un abracito al alma y es el de versiones el que te ayuda a vivir», indica el guitarrista con sentido del humor. «En cualquier caso cada tipo de grupo no se solapa».

El éxito de Olivetti es de tal calibre que incluso llegan a tener seguidores fieles que van a varios de su conciertos en la Feria de Córdoba, siguiéndoles como fans o 'groupies' a pesar del cansancio y del intenso calor que se ha alcanzado en la ciudad estos días, algo que es fruto indudablemente del trabajo bien hecho. ¿Tienen en la recámara canciones de las que jamás fallan y son capaces de poner a todo el mundo a corear? La respuesta es sí: «te doy dos ejemplos, uno actual y otro de los 80; el primero es El Fin del Mundo, de La La Love You, he visto cantarla a gente de 60 años sabiéndosela entera, se ha hecho intergeneracional; el otro es No Dudaría, de Antonio Flores». Tras la Feria y las vacaciones con más trabajo de la historia, Olivetti seguirá sumando bolos y llevando su buen hacer a cualquier rincón.