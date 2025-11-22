Las obras de un hotel en Córdoba sacan a la luz restos de dos casas romanas de lujo del siglo II

Nada nuevo bajo el sol. Hoy la calle María Cristina es un lugar en pleno Centro de Córdoba, a muy pocos metros de grandes edificios políticos, económicos y religiosos. Hace casi dos mil años los nombres eran otros, la religión podía ser algo ... distinta y también la forma de gobernar, pero existía la misma calle María Cristina, con el mismo trazado, y en aquel lugar abundaban las casas de familias de buena posición económica.

Dos de ellas han vuelto a salir a la luz en un solar entre las calles María Cristina y Claudio Marcelo. Allí se está construyendo un hotel y en las catas arqueológicas preceptivas para las obras se han encontrado restos de dos casas romanas que han ofrecido muchos elementos interesantes.

Noticia Relacionada La esperada apertura del Templo Romano de Córdoba, en imágenes Valerio Merino Cordobeses y turistas disfrutan del primer día de puertas abiertas del monumento tras las obras que lo han hecho visitable

Lo confirmó a ABC Ana Valdivieso, la arqueóloga que ha dirigido los trabajos y elaborado el informe de estos restos, que en parte se integrarán en el hotel que ya se está empezando a cimentar en esta casa, con una característica esquina entre las dos calles.

Ana Valdivieso explicó que se tenía constancia de las dos casas y que ahora se han podido estudiar y se ha documentado también su continuidad. En resumen, se trata de dos casas distintas, pertenecientes a personas «con un poder adquisitivo importante», y no era para menos si se tiene en cuenta el lugar en que estaban.

Trazado

En primer lugar, la calle ya tenía el mismo trazado que ahora y era una de las paralelas al cardo máximo, que en Córdoba, como en todas las urbes romanas, era el que recorría la ciudad de norte a sur.

Su ubicación también era importante, porque estaba, y así sigue, muy cerca del templo de que se había construido en el siglo I, para dar culto, según la hipótesis que ahora se tiene como más próxima a la realidad, al emperador Claudio divinizado.

Era uno de los lugares más importantes de la colonia patricia, muy cerca de la Vía Augusta que subía por lo que ahora es la calle San Pablo, del circo que estaba en la actual zona de Orive y San Pablo y de los foros.

Las casas se construyeron en el siglo II después de Cristo, es decir, son posteriores a la construcción del recién recuperado Templo Romano, y de ellas destaca, como apuntó Ana Valdivieso, que hay «varias estancias con mosaicos». La mayoría están fragmentados y sólo se conservan restos, pero tienen casi siempre motivos vegetales. Se trata de una ornamentación muy frecuente en las casas romanas de familias acomodadas.

La intención ahora de la propiedad del edificio, confirmó la arqueóloga, es integrar los restos y conseguir que sean visibles a través de cristaleras, «tanto en el patio como en el resto del edificio».

Las casas estuvieron ocupadas de los siglos II al V, y desde entonces hay también restos visigodos y andalusíes

Podría ser algo parecido a lo que sucede en el hotel Hospes Palacio del Bailío, que integra los mosaicos en uno de los patios. La obra actual muestra excavaciones con relativa profundidad, pero lo cierto es que, como apuntó la arqueóloga, «hay restos al mismo nivel de la calle actual».

Las dos casas, como explicó Ana Valdivieso, se mantuvieron ocupadas hasta el siglo V, todavía en la época final de la era romana, y se observa la evolución. No fue el final de la ocupación de esta zona, ni tampoco de las huellas arqueológicos.

La arqueóloga relató a ABC que hay también restos de la presencia visigoda y del período andalusí, las siguientes etapas históricas de la ciudad. Siempre formó parte de las zonas más importantes en su vida ciudadana.

En ese lugar se construirá, con los restos integrados, un hotel que promueve Coeo, marca del grupo White, de capital israelí. Tendrá 165 habitaciones y respetará la fachada modernista que diseñó el arquitecto Adolfo Castiñeyra y Boix, autor también de la sede del colegio de Arquitectos de Córdoba.