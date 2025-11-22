Suscríbete a
Patrimonio

Las obras de un hotel en Córdoba sacan a la luz restos de dos casas romanas de lujo del siglo II

El edificio de la calle María Cristina integrará los restos, entre los que hay mosaicos

Licencia para el nuevo albergue turístico de inversores israelíes en la calle María Cristina de Córdoba

Interior del edificio en que se han encontrado los restos
Interior del edificio en que se han encontrado los restos ABC
Luis Miranda

Córdoba

Nada nuevo bajo el sol. Hoy la calle María Cristina es un lugar en pleno Centro de Córdoba, a muy pocos metros de grandes edificios políticos, económicos y religiosos. Hace casi dos mil años los nombres eran otros, la religión podía ser algo ... distinta y también la forma de gobernar, pero existía la misma calle María Cristina, con el mismo trazado, y en aquel lugar abundaban las casas de familias de buena posición económica.

