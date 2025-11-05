Suscríbete a
La tormenta prevista para el mediodía en Sevilla se desplaza al norte

La obra del centro de salud del Naranjo-Mirabueno está ejecutada al 21% pero se retrasa tres meses y acabará a mediados de 2026

El alcalde señala que dará servicio a «más de 7.500 vecinos» de esta zona

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 invertirán en Córdoba 523 millones, cifra récord

La Junta licita las obras del nuevo centro de salud Naranjo-Mirabueno por 4 millones de euros

Imagen de las obras obras del centro de salud del Naranjo-Mirabueno
abc
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Las obras de construcción del centro de salud del Naranjo-Mirabueno de la capital se encuentran al 21,1% de ejecución, según ha informado este miéroles, en un comunicado, la Delegación del Gobierno. Se ha informado de cómo avanza la materialización de este equipamiento ... tras la visita a los trabajos que ha realizado el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, acompañado por la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, y el alcalde, José María Bellido.

