El obispo de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita: «La rápida y eficaz intervención de los bomberos evitó males mayores»

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en un comunicado, ha agradecido, en nombre de la Diócesis, «a las instituciones y a las personas que, desde el primer momento, se pusieron a nuestra disposición y nos ofrecieron toda su colaboración» para el rápido control y posterior extinción del incendio declarado el viernes en la Mezquita -Catedral de Córdoba.

Este agradecimiento se acentúa para el servicio de bomberos por su «rápida y eficaz intervención que evitó males mayores» y se extiende a la Policía Nacional y Local , a Protección Civil y los trabajadores de la Mezquita Catedral por la rapidez en el desarrollo del protocolo previsto para estos casos y «la profesionalidad demostrada».

Monseñor Jesús Fernández, da gracias a Dios «y a la intercesión de San Rafael» por la rápida actuación del Cabildo en la activación del plan de protección del templo mientras se espera una primera evaluación de los daños por parte de los técnicos que serán dados a conocer en la mañana de este sábado a través del deán presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, en el trascurso de una rueda de prensa en la que también interviene el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el jefe de Bomberos de Córdoba, Daniel Muñoz, el vicario general de la Diócesis, Jesús Daniel Alonso, y el canónigo responsable de Seguridad, Agustín Moreno.

El obispo de Córdoba ha permanecido informado en todo momento de las tareas de control y extinción del incendio desde que se declaró el fuego, en torno a las 21.00h del viernes, por parte del Deán Presidente, el Vicario General de la Diócesis y el Obispo Emérito, monseñor Demetrio Fernández.