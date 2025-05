El obispo emérito ordena a cuatro diáconos en la Catedral de Córdoba

La Catedral de Córdoba ha acogido este domingo la ordenación de cuatro nuevos diáconos para la diócesis Córdoba: Francisco Daniel Fernández Calero, Antonio Tello de la Rosa, Carlos Andrés Crespo Ortiz y Francisco Moreno Triano.

Procedentes del Seminario Conciliar San Pelagio, han recibido el primer grado del orden sacerdotal acompañados de numerosos sacerdotes, los rectores, formadores, seminaristas, familiares y amigos, según ha informado en un comunicado la Diócesis.

En su homilía, el administrador apostólico de la diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, ha invitado a los presentes a contemplar «a Jesucristo como el Buen Pastor, recordando que el Buen Pastor da la vida, no se aprovecha, gasta la vida por las ovejas, en cambio el asalariado ve al lobo y huye; y es que a un asalariado no le importan las ovejas, sino su propia vida».

Ha continuado explicando cómo la ordenación de estos nuevos diáconos permite que en la Iglesia siempre haya pastores. «Es muy importante que pidamos a Dios que nos de sacerdotes. El camino para el sacerdocio es largo, pero muy importante, porque no puede ponerse al frente del pueblo de Dios cualquiera para servir a las almas», ha subrayado instando a las familias a apoyar a sus hijos si sienten la llamada de Dios.

Dirigiéndose a los párrocos, les ha manifestado la tarea tan «bonita» que realizan al frente de una comunidad parroquial, donde «a algunos le gustaría ser como el cura». Por ello, les ha pedido que cuiden las vocaciones sacerdotales y que, de manera especial, ayuden a suscitarlas, acompañarlas y les dediquen los mejores de los cuidados. «Una vocación sacerdotal, cuando llega a cuajar, es un milagro de Dios», ha destacado, invitando a todo el mundo a apoyar las vocaciones sacerdotales.

A los seminaristas, les ha agradecido que se hayan mirado en los sacerdotes como su «espejo» en la vida, y ha resaltado el gran presbiterio que tiene la Diócesis de Córdoba, donde cada año se ordenan sacerdotes, lo que es «una gracia de Dios». «La vocación viene de Dios y a las familias les digo que no tengan miedo de dejar a sus hijos ingresar en el Seminario, porque Dios os lo devuelve con creces y vuestros hijos os darán muchas satisfacciones», ha indicado.

Palabras de cariño hacia el nuevo Papa

Asimismo, ante los cuatro diáconos ha puesto de manifiesto la intercesión del Espíritu Santo: «Lo que vamos a recibir de Dios es como si Dios bajara con su Espíritu Santo. Pedimos que llene el corazón de estos cuatro jóvenes del Espíritu Santo y los configure como Cristo que da la vida por sus ovejas».

Los nuevos diáconos han realizado al recibir la orden diaconal la promesa de celibato para toda la vida, el compromiso de la Liturgia de la Horas, han prometido obediencia al obispo y han recibido el Evangelio para predicarlo.

En este cuarto Domingo de Pascua, el prelado ha tenido también palabras de cariño hacia el nuevo Papa, León XIV, instando a todos a ponerse a disposición del Santo Padre y recordando cómo tras la muerte del Papa Francisco, «el Buen Pastor no deja huérfana a su Iglesia, sino que la gobierna a través de su representante universal en la tierra».

Demetrio Fernández ha recordado cómo al llegar al límite de la edad que marca la ley eclesiástica presentó su renuncia. «Ya soy obispo emérito de Córdoba y en este intervalo hasta que llegue el nuevo obispo, me encuentro feliz de haber servido a la Diócesis, he gastado mi vida y estoy contentísimo de que Dios me haya dado la capacidad para hacerlo», ha señalado en este momento en el que el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la Diócesis hasta la llegada de monseñor Jesús Fernández para que «la diócesis no esté decapitada, sin cabeza».

El que ha sido pastor de la diócesis cordobesa durante más de quince años, ha pedido a los fieles rezar por Don Jesús, el nuevo obispo, que tomará posesión el día 24 de mayo.