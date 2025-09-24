Los nuevos barrios no se trasladan al callejero fiscal de Córdoba: Ciudad Jardín por encima de Huerta de Santa Isabel o Mirabueno

Las tasas e impuestos de un Ayuntamiento varían según la calle en que se realiza la actividad y en ocasiones también según el número o la altura. La carga que se soporta en cada lugar figura en un documento que se llama callejero fiscal, pero el Consejo Social de Córdoba acaba de llamar la atención sobre él: es el mismo documento de hace treinta años y no ha tenido en cuenta las variaciones en el nivel de renta y en el nivel socioeconómico de cada lugar. Barrios que antes fueron de clase media han empezado a caer mantienen el coeficiente alto y zonas con pisos caros lo tienen más bajo.

El dictamen del Consejo Social insiste en la necesidad de actualizarlo, como precisó el presidente, Gabriel Pérez Alcalá: «La Ciudad Jardín de hace treinta años no es la misma que ahora». Una mirada al callejero fiscal que muestra el Ayuntamiento de Córdoba en su página web lo demuestra.

Las tasas e impuestos municipales varían según la zona en que se resida en dos aspectos, marcados por las letras E y F. La primera se refiere al Impuesto de Actividades Económicas. La F se aplica a la tasa de recogida de basuras o a la entrada de vehículos, es decir, al impuesto que se necesario pagar por las cocheras.

En ambos se aplica una clasificación que va del 1, la consideración más alta y por lo tanto la más cara, al 7. No tiene que ver, aclaró Gabriel Pérez Alcalá, con el Impuesto de Bienes Inmuebles, que depende del valor catastral.

Conceptos

Con el nivel 1 en los dos conceptos (el de actividades económicas y el de basuras y cocheras) están las calles más céntricas y comerciales, como Cruz Conde o Gondomar. No habría que tocar nada, pero paso algo distinto con los barrios que han perdido en los últimos, como Ciudad Jardín.

La plaza de Costa Sol, su centro, está en el nivel 2 en los dos conceptos, igual que Antonio Maura. Las dos son testigos de un cambio pronunciado en los últimos años. Más se nota en Los Alderetes, que está en nivel 2 para actividades económicas y en 4 para recogida de basuras y cocheras.

Sin embargo, hay barrios nuevos en que la presión fiscal es notablemente menor. Por ejemplo, la avenida Donantes de Órganos, situada junto al centro comercial Ronda de Córdoba, en la zona de expansión de Huerta de Santa Isabel. Está en el nivel 5, cuando se trata de viviendas nuevas que han cotizado a precios altos en los últimos años.

Lo mismo sucede en las calles con nombres de isla, es decir, las situadas al oeste de Arroyo del Moro y por lo tanto en una zona nueva, pero ya con presencia consolidada y servicios desde hace muchos años. Está en los niveles 6 y 3, respectivamente, muy por debajo de zonas más modestas. La calle Historiador Dozy, entre Arroyo del Moro y Colonia de la Paz, se encuentra en el nivel 5.

La mirada a los barrios más humildes de Córdoba depara sorpresas. Hace muchos años que el Sector Sur de Córdoba está entre los más pobres de España, pero no es así para el callejero fiscal. Los vecinos de la avenida de Cádiz, una de sus arterias principales, tienen un coeficiente de 4 y 5, y los de la avenida de Granada, de 3 y 4. Pagan algo más de impuestos que quienes residen en la zona de Arroyo del Moro.

La comparación con el barrio de Mirabueno también es significativa. Se trata de un barrio residencial en la Sierra, junto al Naranjo, pero con un poder adquisitivo mucho más alto, porque se ha construido en los últimos años. La zona conocida como de Nuevo Zoco, es decir, lo que está al oeste de la calle Escritor Conde de Zamora, también presenta ventajas. La calle Escritora Elena Quiroga está en el 5 para el Impuesto de Actividades Económicas y en el 3 para el resto.

Santa Rosa es uno de los barrios mencionados en el dictamen del Consejo Social de Córdoba, y lo cierto es que sus calles se sitúan por debajo de las de Ciudad Jardín, aunque por encima de las de otros barrios nuevos. Es el caso de El Avellano, que está en 3 y 4, respectivamente, muy por encima de las zonas nuevas. El bulevar de Hernán Ruiz se sitúa en 3 y 3, también por debajo de zonas envejecidas. La plaza de la Juventud, corazón del barrio de la Fuensanta, está en cinco y cinco, uno de los niveles más bajos, mientras que la avenida Virgen de Fátima se sitúa en 3 y 4.

El presidente del Consejo Social de Córdoba reconoce que la cuantía económica de este desfase no es demasiado elevada, pero también insiste en que es importante subsanarlo cuanto antes.

Esta observación, que ya estaba en las ordenanzas fiscales para 2025, la ha hecho en persona tanto al alcalde, José María Bellido, como a la edil de Hacienda, Blanca Torrent, y ambos se habrían mostrado partidarios de llevarlo a cabo. ABC intentó ayer conocer el parecer del Gobierno municipal, aunque nadie se manifestó.

No sería difícil, porque, como aseguró Gabriel Pérez Alcalá, hay datos de geolocalización que manejan el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Hacienda.