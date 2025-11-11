Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Torrent y Extremadura, rivales del Betis y del Sevilla en la nueva fase de la Copa del Rey

local

El Balcón del Guadalquivir será una nueva zona verde de 18.000 metros cuadrados sobre el tanque de tormentas de Córdoba

El alcalde detalla en Emacsa que la restitución y actualización de la superficie «cambiará el gris» del hormigón «por el verde» de jardines, estanques y marquesinas

Emacsa aprueba una subida del 1,9% para el agua en 2027 que se añade al 2,1% que subirá el próximo año

Infografía de la reposición del Balcón del Guadalquivir tras acabar el tanque de tormentas
Infografía de la reposición del Balcón del Guadalquivir tras acabar el tanque de tormentas aBC
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, han presentado este martes el proyecto para la restitución y actualización del Balcón del Guadalquivir para completar la obra del tanque de tormentas. Este espacio se convertirá ... en una zona verde de la ciudad con una superficie de 18.000 metros cuadrados en la que se habrá nuevos espacios ajardinados, más árboles, estanques naturalizados y marquesinas para ganar sombras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app