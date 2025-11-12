Suscríbete a
El nuevo Plan de Movilidad de Puente Genil arrojará sus primeras conclusiones en dos meses

La ampliación de acerados o la extensión del horario de los autobuses urbanos son algunas ideas que están sobre la mesa

Presentación de los trabjos del Plan de Movilidad de Puente Genil, este miércoles abc

Rocío Díaz

Puente Genil

La ampliación de acerados, la mejora de la comprensión y visibilidad de las señales de tráfico, el rediseño de pictogramas, así como una posible ampliación de horario de los autobuses urbanos, son algunas de las propuestas que contempla el nuevo Plan de Movilidad ... Urbana Sostenible de Puente Genil. Esta iniciativa ha sido presentada este miércoles en el salón de usos múltiples del Mercado de Abastos de la localidad pontana, con el objetivo de mejorar la movilidad en el municipio, a través de propuestas adaptadas a las necesidades de la ciudadanía y con una fuerte apuesta por la participación vecinal.

