El nuevo Plan de Movilidad de Puente Genil arrojará sus primeras conclusiones en dos meses

De hecho, en un plazo de dos semanas concluirá la primera fase inicial de este proyecto, «El diagnóstico de la situación», según ha explicado Óscar Martínez, representante de la empresa Tool Alfa, responsable de la redacción del documento, constará de la recopilación de la información sobre el tráfico, el transporte público, los peatones, la iluminación y sobre las plazas de movilidad reducida y de carga y descarga, entre otros aspectos.
Por este motivo, en los próximos días, se realizarán aforos, encuestas (dirigidas a usuarios del transporte público y centros educativos, entre otros) y mediciones de distintos parámetros urbanos, instalándose urnas en edificios municipales, a la vez de lanzar encuestas por internet. «Nuestra intención es conocer cómo se mueve la gente», ha avanzado Martínez, que indicó que, en esta primera fase se podrá conocer así «qué problemas percibe la ciudadanía y cuáles son las necesidades reales».
Colaboración económica de la Diputación
Tras esta primera fase, se fijarán objetivos y propuestas concretas, las cuáles serán validadas conforme a criterios presupuestarios y de viabilidad, «un proceso que contará con un periodo de un mes de duración, por lo que, en dos meses, ya obtendremos unas primeras conclusiones», ha concluido.
Por su parte, la concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana y presidenta de la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo, ha destacado que este plan es fruto del convenio suscrito entre ambas instituciones, asumiendo el Ayuntamiento el 35% del coste y la Agencia Provincial el 65%.
