El nuevo parque comercial de Palma del Río ultima los pasos para abrir sus puertas en diciembre

El futuro parque comercial Palma Plaza encara su recta final. Las obras de urbanización avanzan a buen ritmo en la avenida de la Paz, con el objetivo de que el nuevo espacio pueda abrir sus puertas a comienzos del próximo mes de diciembre. Aunque el ... Ayuntamiento palmeño trabaja todavía con la previsión inicial de inaugurar incluso en torno al día 5 (justo antes del puente festivo de la Constitución y la Inmaculada), las lluvias previstas podrían retrasar ligeramente los plazos.

Los trabajos actuales se centran en la urbanización del entorno: saneamientos, acerado, instalación eléctrica y adecuación de las calles adyacentes, además de la preparación del suelo urbano sectorizado donde se asienta el recinto. El primer teniente de alcalde, Juan Manuel Trujillo, recuerda, en declaraciones a este periódico, que esta apertura «es el resultado de más de un año de tramitación administrativa», iniciada en junio de 2023, con la aprobación del proyecto de ejecución, el proyecto de urbanización y sucesivas modificaciones.

Trujillo destaca que el parque comercial representa «un orgullo para la ciudad y una oportunidad real de crecimiento». Según las previsiones municipales, el espacio generará alrededor de 200 empleos, entre puestos de trabajo directos e indirectos, además de consolidar a Palma del Río «como cabecera comercial de la comarca en ventas, servicios y atracción de futuras inversiones».

Operadores

El complejo supone una inversión privada de 4 millones de euros y se desarrolla sobre un solar de 10.000 metros cuadrados, de los que 4.200 se destinan a zona comercial. Contará, además, con más de 100 plazas de aparcamiento y zonas verdes. El proyecto, gestionado por Hacienda del Rosario S.L. y Naranjales de Inversiones, con la consultora Ergenia como redactora y Área como constructora, prevé la posibilidad de ampliar el espacio comercial prácticamente al doble en una segunda fase.

Los operadores que han confirmado su llegada son la firma de supermercados alemana Aldi, Burger King, Action (cadena holandesa de productos no alimentarios con fuertes descuentos) y Pepco (compañía polaca 'low cost' de ropa para toda la familia o productos para el hogar), empresas que, según Trujillo, «darán un impulso económico y convertirán este parque en un foco de atracción comarcal».

Oportunidad para nuevos negocios

Aunque la apertura ha generado debate entre algunos comerciantes del municipio, el Ayuntamiento rechaza que se trate de una competencia negativa. «Siempre hemos hablado en positivo», afirma Trujillo. «Este espacio también puede ser una oportunidad para que negocios locales se instalen allí si lo consideran oportuno». El teniente de alcalde subraya que la expectación empresarial surgió «desde las primeras noticias del proyecto», y que la demanda confirma el interés por invertir en una ciudad «emergente y con potencial».

El equipo de Gobierno defiende que la colaboración público-privada es clave para este tipo de iniciativas y espera que Palma Plaza se consolide como un motor de desarrollo. «Es un proyecto que abre nuevas posibilidades urbanísticas y económicas para Palma del Río», concluye Trujillo.