palma del río

El nuevo parque comercial de Palma del Río ultima los pasos para abrir sus puertas en diciembre

El Ayuntamiento palmeño confía en que el complejo convierta al municipio en referente comarcal

Infografía del nuevo centro comercial de Palma del Río
Davinia Delgado

Córdoba

El futuro parque comercial Palma Plaza encara su recta final. Las obras de urbanización avanzan a buen ritmo en la avenida de la Paz, con el objetivo de que el nuevo espacio pueda abrir sus puertas a comienzos del próximo mes de diciembre. Aunque el ... Ayuntamiento palmeño trabaja todavía con la previsión inicial de inaugurar incluso en torno al día 5 (justo antes del puente festivo de la Constitución y la Inmaculada), las lluvias previstas podrían retrasar ligeramente los plazos.

