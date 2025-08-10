Nuevo episodio del caos ferroviario: un tren se queda tirado en Almodóvar del Río y produce retrasos

Un tren a su paso por Almodóvar de Río

Nueva incidencia que sigue engordando el caos ferroviario. En esta ocasión, ADIF (el gestor de infraestructuras ferrroviarias) ha informado de que este domingo un tren de la ruta Madrid-Cádiz se ha quedado detenido a la altura de Almodóvar del Río.

El motivo de que se haya quedado parado ha sido una avería. Ello está suponiendo que los tren de Larga y Media Distancia (incluidos los de Alta Velocidad) estén sufriendo un retraso medio estimado de un cuarto de hora.

ADIF acaba de indicar que «los pasajeros del tren de la incidencia están siendo transbordados a otra composición para que puedan poder seguir hasta su destino», la capital gadtana

Ello supone, recuerda el gestor de infraestruturas ferroviarias, a️fectación para otros trenes que estén en circulación y pueden registrar retrasos mientras dure el transbordo dado que se produce la ocupación de ambas vías.