El nuevo dueño del futuro hotel de 5 estrellas de la calle Cabezas quiere «seguir adelante» y mira a 2026

El proyecto para un hotel de cinco estrellas entre las calles Cabezas y Caldereros (a un paso de la Mezquita-Catedral) sigue vivo. Y no es poco tras los retrasos y vicisitudes que arrastra. Así lo confirmó ayer, en declaraciones a ABC, su nuevo ... dueño, Javier Illán, CEO de Grupo Millenium. Su «voluntad» sigue siendo la de acometerlo y mira a 2026 para su impulso.

Tras numerosos retrasos en la puesta en marcha de lo que debe ser un hotel de lujo -se llegó a plantear que estuviera abierto en 2024-, el último giro lo vivió en septiembre. En ese mes, Illán llegó a un acuerdo con los responsables de MHRE, dentro de una guerra civil que se vivía en el seno de esa socimi (sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario; en este caso en alojamientos), de la que fue presidente. Un punto del pacto fue que Illán compraba a MHRE dos propiedades: una finca en Vejer de la Frontera (Cádiz) y las casas de Córdoba donde irá el citado cinco estrellas.

Illán explicó que «mi idea es seguir adelante con el proyecto de Córdoba». Ahora bien, tiene dos condicionantes: uno temporal y otro administrativo, porque, en cuanto a esto último, avanzaba, «la verdad es que, tras un lustro con trámites, sacar adelante ese hotel no ha sido nada sencillo ni ágil».

En cuanto al factor del calendario, el CEO de Millenium dejó claro que, dado que el otro alojamiento de lujo que quiere impulsar en Vejer de la Frontera en cuanto a licencias está «mucho más avanzado», «le estoy dando prioridad» frente al que tiene previsto en nuestra capital. «Cuando el otro lo tenga en marcha y avanzado, por lo menos iniciado, me dedicaré un poco más al de Córdoba», expuso. Luego, sostuvo que «estoy más centrado en el otro, porque dedicas el tiempo a las cosas que tienen más visibilidad de que salgan antes». Sonó a alusión a las dificultades que, señala, ha tenido para sacar adelante el cinco estrellas de las calles Cabezas y Caldereros.

Su hotel en tierras gaditanas, avanzó, «tiene ya licencias y me gustaría empezar los trabajos en este año». Por ello, auguró que «sí, supongo que sí; miro más a 2026 para impulsar» el cinco estrellas de nuestra capital. «Un horizonte temporal como tal no tengo, todo está sujeto al tema de la regulación y las licencias», matizó.

Y señaló que en el lustro en que viene trabajando en acometer este establecimiento en nuestra tierra se ha topado con que «si la licencia para arriba, que si para abajo, que si la arqueología, que si esto, que si lo otro...». La tramitación de este hotel de lujo no está siendo sencilla en la Gerencia de Urbanismo desde que echó a andar.

Este cinco estrellas hunde sus raíces en septiembre de 2019 y marzo de 2020 cuando MHRE, a la que perteneció Illán, se hizo con tres fincas: la parcela del número 15 y la casa del 19 de la calle Cabezas y el inmueble número 3 de la contigua Caldereros -la socimi informó de que invirtió en hacerse con ellas 3,3 millones-. Y en julio de 2021 compró el número 13 en Cabezas.

Cuando la operación salió a la luz, las informaciones periodísticas de la época ya advertían de sus dificultades urbanísticas. El Plan del Casco dificulta, ofreciendo excepciones, agregar solares para establecer un único negocio -se pensó en ello, cuando se elaboró en 2001, como fórmula de defensa del parcelario y sin atisbar que los alojamientos vivirían un boom y se convertirían en una forma de revitalizar la zona vieja de la ciudad-.

Cuando las citadas excepciones no funcionan, los negocios deben pedir una licencia por cada una de las propiedades que tienen que contar con sus respectivos servicios sanitarios o energéticos. Incluso, para pasar la inspección de apertura, los hoteles han de contar con zonas distintas para la recepción de clientes. A todo esto hay que unir que este alojamiento nacerá de rehabilitar inmuebles protegidos.

Illán señala que el proyecto tiene un lustro y lamenta que «no hemos sido capaces de avanzar la tramitación lo que hubiéramos deseado»

Illán insistió en que, «en cuanto tenga las cosas más claras en mi otro proyecto», se dedicará «a intentar desarrollar el de Córdoba». «Si se puede, lo haré. Y si no se puede, no lo haré. Mi voluntad, mi intención, es hacerlo. Mi idea es seguir adelante con este hotel. Pero, claro, depende de que las autoridades también tengan interés en esa iniciativa y sean ágiles», advirtió.

«Cuando compramos esas casas, la idea era, como en todas las ciudades de España, empezar con el proyecto en meses y han pasado cinco años», lamentó. «No ha sido por ausencia de ganas, sino por falta de, entre comillas, ayuda cuando vas a poner en marcha un establecimiento que es interesante para completar la oferta hotelera de la ciudad», dijo, en lo que sonó a una crítica a Urbanismo y a la necesidad que Córdoba tiene de cinco estrellas para captar al turista de más alto poder económico.

Retrasos en fechas

«No hemos sido capaces de avanzar la tramitación en Córdoba lo que hubiéramos deseado», admitió. Eso sí, puntualizó que sus palabras son fruto de su experiencia anterior -actualmente se centra en su hotel gaditano-. «No tengo el pulso de cómo funciona Urbanismo ahora», matizó.

Este cinco estrellas vio cómo las fechas de apertura que se fueron facilitando quedaron en nada. En la edición de Fitur de 2022, MHRE señaló que «nuestro interés es abrir cuanto antes; si podemos llegar a final de 2023; en vez de 2024, mejor». Después, los informes de esta socimi fueron posponiendo su puesta en marcha: primero, a enero-marzo de 2025 y la última vez al cuarto trimestre de 2026.

Illán aseguró que, para su establecimiento en Córdoba, sigue pensando «en un cinco estrellas de alto nivel». «Eso es lo que he hecho toda mi vida en diferentes empresas e iniciativas», indicó, para luego lanzar un aviso: «Ésa sigue siendo la idea. Pero, para que sea así, necesitas que la regulación te lo permita». Interrogado por cuál podría ser la inversión necesaria para ejecutar este hotel, aún no la puede avanzar. «Al no tener todavía el punto de definición del proyecto, porque aún no sabemos exactamente lo que se puede hacer o lo que no, no hay ninguna previsión al respecto», finalizó.