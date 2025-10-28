Las nuevas catas arqueológicas de la Ronda Norte de Córdoba se centrarán en 250 metros cuadrados de uno de los monasterios

Las obras de esa infraestructura viaria han arrancado este lunes por la otra parte del trazado, pero aún es necesario valorar al completo los vestigios existentes en la traza de lo que será la nueva avenida de la Arruzafilla. Los restos han aparecido junto a la Glorieta de Santa Beatriz (centro comercial La Sierra).
Las nuevas catas tienen como objetivo «prioritario la excavación de una superficie de 250 metros cuadrados que se sitúan en el límite septentrional de la franja de afección de la futura Ronda Norte», según se señala en el expediente de Urbanismo para este contrato. Son terrenos englobados dentro del actual Parque del Canal que «albergan la prolongación del parcialmente excavado claustro norte del complejo monástico».
Dicha excavación, sostiene la documentación de Urbanismo, es «absolutamente necesaria para la comprensión funcional y tipológica de este sector occidental del yacimiento, paso previo para evaluar las medidas de protección y las características técnicas de la propuesta de superposición de la futura Ronda sobre los vestigios arqueológicos, actualmente en estudio por parte de la Consejería de Fomento».
Dos sondeos más
Hay que tener en cuenta que se está trabajando con el planteamiento de no realizar la depresión de la cota de la Ronda inicialmente prevista -medio metro-, planteada como una de las medidas para mitigar el ruido para los vecinos de la zona. Así se elevaría la nueva avenida, tapando los restos de nuevo. Ése es el planteamiento que el Ayuntamiento defiende al hilo de las recomendaciones de Cultura, si bien es cierto que aún no se ha podido evaluar todo lo existente en el yacimiento.
En paralelo, se indica en las bases de este futuro contrato, «se realizarán dos sondeos arqueológicos para evaluar las características del posible baptisterio localizado en uno de los sondeos efectuados en el área central del yacimiento». El presupuesto para realizar estos trabajos es de 42.333 euros y la intervención durará dos meses.
