hallazgo

Las nuevas catas arqueológicas de la Ronda Norte de Córdoba se centrarán en 250 metros cuadrados de uno de los monasterios

Urbanismo activa el proceso para contratarlas: tendrán un coste de 42.333 euros y durarán dos meses

El alcalde de Córdoba asegura que los restos de la Ronda Norte quedarán «bajo tierra» y que turísticamente «no son Medina Azahara»

El alcalde de Córdoba celebra la propuesta de Cultura sobre la Ronda Norte y dice que subir la cota es «la única opción»

Una joven pasa delante de los restos arqueológicos hallados en la huella de la Ronda Norte valerio merino
Baltasar López

Córdoba

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba ha activado el procedimiento para sacar a concurso las nuevas catas arqueológicas del yacimiento descubierto en la huella de la Ronda Norte Hay que recordar que se han descubierto allí los restos de una iglesia y dos ... monasterios, uno para hombres y otro para mujeres, con un recorrido cronológico de los siglos VIII al IX.

