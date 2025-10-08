Estas son las nuevas ayudas de la Diputación de Córdoba para personas dependientes o con discapacidad

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha abierto una línea de subvenciones destinada a sufragar gastos de adquisición de medios materiales técnicos, funcionales o instrumentales destinados a mejorar la autonomía de personas en situación de ... dependencia o discapacidad, y que cuenta con un presupuesto de 100.000 euros.

La delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, ha destacado que estas ayudas «son una muestra de la preocupación de la Diputación por mantener una mano tendida y con la mente abierta para hacer realidad cualquier ayuda que pueda mejorar la calidad de vida de los cordobeses y la cordobesas».

Aguilera ha señalado que «estas ayudas vienen a complementar otras que sacamos recientemente para reformas en los hogares destinadas a facilitar la atención a las personas dependientes o con movilidad reducida». En esta ocasión se facilita la adquisición de equipamientos técnicos o funcionales para mejorar la autonomía en sus actividades básicas de la vida diaria.

La también presidenta del IPBS ha explicado que esta línea de subvenciones «está destinada a personas residentes en municipios de menos de 50.000 habitantes que tengan una discapacidad igual o superior al 65%, a los que se suman las personas cuidadoras o con cualquier grado de dependencia».

Tipos de materiales subvencionables

En este sentido, ha añadido que «estas ayudas vienen a mejorar la autonomía de estas personas y se va a atender a todos los grados de dependencia, puesto que hay personas con un nivel uno que con una pequeña ayuda podemos mejorar su nivel de independencia y su calidad de vida».

Aguilera ha hecho hincapié en que estas ayudas «también van a permitir descargar a los cuidadores reduciendo el esfuerzo que realizan cada día y, por lo tanto, mejorando su calidad de vida».

El plazo de solicitud será del 8 al 29 de octubre, si bien los gastos podrán justificarse desde el 1 de septiembre de 2025 al 31 de marzo de 2026, teniendo en cuenta que la ayuda máxima será de 1.400 euros por petición. Las ayudas podrán solicitase a través de la sede electrónica del IPBS o a través de los Centros Sociales distribuidos por la provincia.

Los conceptos que se consideran subvencionables se encuentran ayudas de apoyo a la movilidad que incluye bastones, muletas o sillas de ruedas; adaptaciones del hogar como camas articuladas, mesas auxiliares o asientos elevadores.

También ayudas para la alimentación entre las que se encuentran vajillas adaptadas o cubiertos con mandos anatómicos; ayudas para la higiene personal como sillas de ducha con ruedas, asideros de ducha o sistemas de lavabo tipo bidé y ayudas para la comunicación como dispositivos adaptados a personas con movilidad reducida o comunicadores con iconos.