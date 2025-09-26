economía
Nueva Puerta de la Ribera abre un nuevo complejo de apartamentos turísticos en pleno centro de Córdoba
Ha remodelado un edificio histórico en la calle Barroso generando un alojamiento con 11 estancias y 33 plazas
El boom de los apartamentos turísticos en Córdoba que refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de tener un nuevo botón de muestra en pleno Centro. La empresa cordobesa Nueva Puerta de la Ribera acaba de abrir un establecimiento de este tipo en la céntrica calle Barroso. Cuenta con 11 apartamentos, que ofrecen 33 plazas.
Su gerente, José Barrena (empresario de dilatada experiencia), explica que surge de la intervención sobre «un edificio histórico, que perteneció a la parroquia de la Trinidad, a quien se lo compramos nosotros». «Yo no diría que lo hemos reformado, sino que lo que hemos conseguido realmente es mejorarlo respecto a cómo estaba. Todo el mundo que lo ve está encantado con el resultado», expone
Este complejo de apartamentos estructura sus habitaciones en torno a un espectacular patio central con vidrieras y un enorme lucernario que inunda de luz el edificio. «Las reseñas de los clientes están siendo muy positivas. Diez sobre diez», señala. Esta apertura se suma al auge que está viviendo está fórmula de alojamiento en Córdoba.
Otro negocio en la plaza del Potro
Nueva Puerta de la Ribera ya abrió un complejo de apartamentos en la plaza del Potro hace un año. Barrena señala que ese establecimento «va muy bien». Este complejo tiene 14 apartamentos turísticos. En ellos, se ofertan 38 plazas.
«Todo el mundo que ve el edificio de apartamentos está encantado con el resultado de la intervención», resalta el gerente de Nueva Puerta de la Ribera
En aquel proyecto, esta empresa trabajo con el reconocido estudio de arquitectura del cordobés Rafael Castelló. Con él, se procedió a ejecutar la reforma de un edificio histórico y de otra edificación contigua, volviendo a los orígenes de la primera. Nueva Puerta de la Ribera es, además, la firma que impulsará un hotel de cuatro estrellas en el parking de Bodegas Campos.
