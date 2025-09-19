Así es la nueva megatienda de Zara en Córdoba: conoce todos los detalles

Fachada de la nueva tienda de Zara en Córdoba

Zara ha estrenado en Córdoba su nueva flagship store en la céntrica calle Jesús y María. El espacio, de más de 5.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, incorpora el concepto más reciente de la firma a nivel global: un diseño renovado, tecnología avanzada y servicios pensados para una experiencia de compra más cómoda y conectada.

El nuevo establecimiento da trabajo a 116 empleados, todos ellos reubicados desde las dos tiendas que han cerrado en la ciudad.

Una tienda de gran formato con aire boutique

El proyecto, desarrollado por el propio estudio de arquitectura de Zara, combina la amplitud de un gran establecimiento con la calidez de pequeños espacios tipo boutique. Los materiales elegidos -madera, acero, cerámica y mármol- generan un ambiente sofisticado y cercano, con iluminación diseñada para realzar cada colección.

Secciones de la nueva tienda Zara en Córdoba Mujer , en la planta baja y parte de la primera, donde también se encuentra la colección Trafaluc (moda joven).

Hombre , distribuida entre la planta baja y la primera.

Niño , que ocupa por completo la segunda planta.

Además, la primera planta reúne secciones específicas de zapatos y bolsos de mujer, así como un área dedicada a la perfumería y líneas deproducto como la colección Zara Athleticz.

Tecnología, al servicio del cliente

La nueva tienda de Córdoba refuerza la integración entre el espacio físico y el entorno digital. Entre las innovaciones destacan los probadores inteligentes, las cajas de autocobro y varios puntos automatizados para la recogida y devolución de pedidos online.

Un sistema tipo silo, con capacidad para almacenar hasta 900 paquetes, facilita la recogida rápida de compras realizadas en la web o la aplicación de Zara. También se han habilitado cuatro estaciones para devoluciones asistidas y dos puntos automáticos para devoluciones online, con el objetivo de agilizar los procesos.

Sostenibilidad y circularidad

La tienda incorpora sistemas avanzados de eficiencia energética, climatización optimizada y un diseño que reduce el consumo global de iluminación LED. Además, está conectada a la plataforma interna Inergy, que monitoriza en tiempo real el gasto energético para optimizar su gestión.

Los clientes también encontrarán un punto de recogida de cartón, un contenedor para ropa usada y un servicio de reparaciones, todo ello acompañado de la plataforma online Zara Pre-owned, que fomenta la compraventa de prendas de segunda mano.

