Así es la nueva competición para crossfiteros que llega a Córdoba en 2026

Andalucía se prepara para acoger un nuevo fenómeno deportivo. La Junta ha anunciado la creación de la Liga Híbrida Andalucía 2026, un circuito que fusiona carreras de running con ejercicios funcionales y que llegará a Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén, reuniendo a más de ... 1.500 atletas en su primera edición.

Qué es la Liga Híbrida

Las carreras híbridas son competiciones que mezclan ejercicio funcional de alta intensidad con tramos de carrera a pie, poniendo a prueba resistencia, fuerza, potencia y coordinación. Los participantes se enfrentan a estaciones de remo, saltos, empuje de trineo, burpees, levantamientos o box jumps, alternadas con series de running, y compiten en categorías individual, dobles o por equipos.

Este formato emergente ha conquistado a millones de atletas en todo el mundo y se está consolidando como la nueva gran disciplina del fitness competitivo. Solo la semana pasada, más de 60.000 participantes compitieron en un evento híbrido en Londres.

Cada vez más gimnasios y deportistas se preparan específicamente para estas pruebas, mientras se consolidan campeonatos internacionales. Andalucía se posiciona ahora como pionera al ser la primera región del mundo en acoger un formato de Liga de carreras híbridas.

Calendario de la primera edición

La primera edición de la Liga Híbrida Andalucía se disputará en cuatro sedes:

Sevilla: Estadio La Cartuja, 7 de marzo de 2026.

Málaga: Ciudad Deportiva Javier Imbroda, 16 de mayo de 2026.

Córdoba: Palacio de Congresos y Exposiciones, 26 de septiembre de 2026.

Jaén: Gran final, 24 de octubre de 2026, en un espacio emblemático por anunciar.

Cada jornada ofrecerá distintas modalidades y categorías, adaptadas a todos los niveles de deportistas, desde aficionados hasta atletas profesionales. Aún es pronto para conocer las pruebas exactas y el precio de las inscripciones en Córdoba, aunque fijándonos en los precios actuales en Madrid, la inscripción ronda los 41 euros por atleta.