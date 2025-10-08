Nueva campaña de bonos comercio en Puente Genil: estos son los descuentos y cómo funcionan

La Asociación de Comercio de Puente Genil ha lanzado, con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad, una nueva edición de la campaña de bonos comercio, que ha sido presentada este miércoles en la plaza de España.

La iniciativa, que cuenta con una ... partida municipal de 62.000 euros destinada a generar descuentos directos en las compras, ya ha movilizado 8.000 euros canjeados en apenas dos días. Unos datos que, según el concejal delegado de Festejos, Comercio, Mercados, Consumo y Agricultura, Joaquín Reina, «demuestran su utilidad y el impacto real en la economía local y en el día a día de nuestros comercios».

Por su parte, la gerente de la Asociación, Yésica Sánchez, agradeció al Consistorio su apoyo constante, recordando que la aplicación móvil para gestionar los bonos supera ya los 5.000 usuarios registrados, lo que refuerza el atractivo de Puente Genil como punto de referencia comercial en la comarca. ¿Cómo funcionan los bonos? En primer lugar, hay que descargarse la app Comercio Puente Genil y registrarse. A partir de ahí, hay que seleccionar el bono según el importe de la compra y mostrarlo en el establecimiento para su escaneo y validación: •Bono 10€: 2€ de dto en compras iguales o superiores a 10€. •Bono 20€: 4€ de dto en compras iguales o superiores a 20€. •Bono 30€: 6€ de dto en compras iguales o superiores a 30€. •Bono 40€: 8€ de dto en compras iguales o superiores a 40€. •Bono 50€: 10€ de dto en compras iguales o superiores a 50€. Reina anunció además que el Ayuntamiento completará este mes de octubre con la celebración de la Feria Outlet el día 24, y que se está trabajando en una oferta variada de actividades hasta final de año, incluyendo la campaña navideña, con el propósito de «seguir impulsando la economía local, atraer visitantes y fomentar el consumo en nuestros establecimientos».

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión