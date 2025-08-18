El norte de la provincia de Córdoba recibe el humo y el olor a quemado de los incendios en Extremadura

La provincia de Córdoba está siendo castigada este verano por los graves incendios aunque esta vez al norte está llegando de forma indirecta. Los vecinos de Pozoblanco han visto este lunes como una capa de humo invadía la localidad, pero no se debe a un incendio en la zona.

Tal y como ha informado el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, «el humo que está llegando en las últimas horas y el fuerte olor a quemado que se percibe en numerosos pueblos del norte de la provincia no se debe a ningún incendio en Pozoblanco ni en sus pueblos de alrededores para tranquilidad de todos».

Sin embargo, quiso remarcar que «aunque no hay fuegos o incendios activos en ningún punto de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, el humo procede de los incendios registrados actualmente en Extremadura». Es decir, está llegando el humo de los incendios activos ahora mismo en la comunidad colindante.

El regidor ha querido enviar un mensaje de tranquilidad para toda la ciudadanía y «que se pueda lograr el control del fuego y sus daños lo antes posible». Las autoridades competentes ya trabajan en la zona afectada para contener el fuego y reducir su impacto en la ciudadanía y en la región.

Hacen algunas recomendaciones como no realizar deporte ni actividad física al aire libre durante las próximas horas, evitar estancias prolongadas en el exterior; permanecer en interiores siempre que sea posible.

Si necesita salir, utilice mascarilla homologada o proteja nariz y boca con un paño húmedo. Mantener a niños, personas mayores y mascotas en interiores, cerrar puertas y ventanas para reducir la entrada de humo. En caso de dificultad respiratoria, irritación ocular o tos persistente, hay que solicitar atención médica.

