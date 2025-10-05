La niña de cuatro años que sufrió un intento de abuso sexual en Lucena, y sus dos hermanos menores, bajo la tutela de la Junta

La Junta de Andalucía asumirá la tutela legal de la menor de cuatro años de Lucena, que ha sido víctima de un presunto intento de abuso sexual por parte de su madre y de un hombre de 46 años en este municipio, así como la de sus dos hermanos también menores de edad, según ha confirmado el Gobierno andaluz.

El Gobierno autonómico ha indicado que los tres hermanos se encuentran en un centro de menores y que permanecen a la espera de que este lunes, 6 de octubre, se decrete el desamparo provisional de los niños.

Ésta es la última novedad que ha dejado este estremecedor caso, que el sábado dio un giro aún más truculento después de que se conociera que la madre de la pequeña está presuntamente involucrada en los hechos. Ese mismo día, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lucena, número 1, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para ella y para el hombre que intentó abusar de la niña. Ambos están siendo investigados por un delito de agresión sexual contra le menor de edad.

Los hechos tuvieron lugar el jueves cuando un varón de 46 años fue detenido por un presunto intento de abusos a una niña de cuatro años. Inicialmente, fueron unos vecinos quienes intervinieron.

Según testimonios recabados por este medio, el arrestado -trabaja como repartidor y que es reincidente (contaba con antecedentes por hechos similares)- se lleveó a la niña a un portal en la calle Álamos, cerca del llano de Tinajerías.

El llanto de la pequeña alertó a los vecinos que aseguraron que encontraron al sospechoso con los pantalones bajados, con lo que intervinerio de inmediato. Lo atraparon hasta que llegó la Policía Local. El hombre no opuso resistencia y se entregó a los agente. Algunos testigos señalaron que no negó los hechos y que apuntó que había entrado en el portal con la pequeña para masturbarse.