Narciso Michavila, presidente de GAD3, en Córdoba: «Con la amnistía, las propias encuestas que tiene el Gobierno le dan un castigo inédito»

Cita de altura este jueves con un destacado analista de la actualidad política y social de este país en la Universidad de Loyola, con la participación en un foro de antiguos alumnos de esta institución académica del presidente y fundador de la reconocida consultora española de investigación y comunicación GAD3, Narciso Michavila.

Esta empresa, se ha recordado desde la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de esta universidad, «ofrece servicios de consultoría, investigación y comunicación, así como de asesoramiento estratégico para la implementación de políticas empresariales y públicas en España y en Sudamérica, contando con delegaciones en estos momentos en Madrid y en Bogotá. Se ha especializado en previsiones estadísticas sobre resultados electorales».

En la cita, que ha tenido como título 'Censura y crispación: la muerte de la razón', Michavila ha expuesto sus argumentos con relación a la actual situación político y social.

Este doctor en Ciencias Políticas y Sociología y máster en Estadística por la Universidad Complutense -profesor igualmente de análisis de Opinión Pública en posgrados de diversas universidades y analista habitual en medios de comunicación nacionales e internacionales- ha abordado en declaraciones a ABC, antes de iniciar su intervención, la cuestión que está marcando la agenda política en los últimos meses, la amnistía. Ha asegurado que esta medida «ya está teniendo impacto en los sondeos».

Si el Gobierno no ha ido a elecciones, ha añadido, es porque «las propias encuestas que tiene le dan un castigo electoral inédito». «Eso lo sabe el Ejecutivo, pero también lo conocen Puigdemont y Bildu. Y por eso ahora a Pedro Sánchez no le queda más remedio que ceder a cualquier cosa con tal de de no ir a elecciones», ha reflexionado Michavila.

Ha defendido después que ese efecto sobre las encuestas «no se diluirá» en el tiempo porque «el electorado es desmemoriado pero no amnésico» y por el «sencillo motivo» de que la estrategia que ha adoptado el presidente es la «de darle todo el poder a sus socios de gobierno». «Todos ellos, Bildu, Puigdemont, Esquerra, PNV y Podemos, se encargarán semana tras semana de recordarle a Sánchez quién manda sobre él», ha asegurado el presidente de GAD3. Y ha indicado que eso se está viendo con la salida, por ejemplo, de Podemos al grupo mixto del Congreso y en la jornada del miércoles en Pamplona con Bildu exigiéndole la Alcaldía de Pamplona, y el PSOE otorgándole los votos para ello.

Este factor que repercute sobre las encuestas, ha seguido Michavila, no hay que entenderlo sólo como la amnistía, sino como esa medida «con todo lo que lleva detrás». «Es que no es te exijo únicamente la amnístía, sino que te exijo que los presupuestos estén a favor de lo que yo pida, te exijo la Alcaldía de Pamplona, te exijo...».

Todo ello, ha indicado, es lo que va deteriorando las expectativas electorales del Partido Socialista. Y dicho deterioro, ha recalcado, seguirá en el tiempo por «la propia dinámica de la situación». «¿Por qué cualquiera de los socios de Sánchez, ahora que tienen mucho más poder, van a cambiar? Si es que están consiguiendo lo que quieren», ha reflexionado.

Análisis del escenario de crispación

Sobre su charla, ha indicado que «la crispación» en política es «algo fabricado artificialmente; desde la élite, que no puede resolver problemas, mediante la gestión, y acude a la crispación». Esto, ha añadido, es «volver al tribalismo. Y, en lugar de elegir lo mejor con la razón, es elegir a los tuyos, que son de tu tribu».

Para que haya crispación, ha seguido, «tiene que haber censura; impedir que haya debates abiertos, plurales o razonables; debe haber amenaza, bien por la presión de la opinión pública o las redes sociales o bien por la amenaza del poder de castigar al hereje, al que dice que el rey está desnudo».

«Los liderazgos que polarizan y se basan en la amenaza, la manipulación y la censura no se pueden combatir con más manipulación y más mentiras» Narciso Michavila Presidente de GAD3

Y luego ha advertido de que, a lo largo de la historia, los líderes que han activado la vía de la crispación han sido víctimas de ella. Porque, ha ahondado, «ese tribalismo hace que ese tipo de dirigentes se rodeen siempre de pelotas, que le están diciendo lo que quiere escuchar y le alejan de la realidad social». Son, ha denunciado, «líderes mesiánicos» que tienen que «ir tomando decisiones tácticas en cada momento para salvar su posición y la de los suyos, la de su tribu, semana tras semana y por lo tanto pierden toda perspectiva de futuro». Por ello, los políticos, en todos los casos que ha habido en la historia, que han utilizado la vía de la crispación han tenido siempre finales «muy abruptos».

Michavila ha advertido de que este tipo de liderazgos «que polarizan y se basan en la amenaza, la manipulación y la censura no se pueden combatir con más manipulación y más mentiras». «Frente a la censura, transparencia. Frente a la manipulación, la fuerza de la verdad. Frente a la amenaza, la valentía», ha defendido.

El escenario de la polarización, ha asegurado, se da «más en la élite de nuestro país que en la sociedad española, que sí está muy preocupada, pero no crispada». Lo que sí existe, ha señalado en lo que ha sonado en una referencia a Pedro Sánchez, es «un sentimiento de agravio del elector frente al político que se considera un ciudadano superior y que va a hacer las leyes a su favor y en contra de la igualdad de los españoles».

Por su parte, Francisco Lucio-Villegas, de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA, ha incidido en la labor que realiza este colectivo, nacido en 2001, de divulgación en materia de economía, cultural, sociológica y humanista.