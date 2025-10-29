Estos son los municipios de Córdoba donde más ha llovido tras el paso de la borrasca Benjamín

La borrasca Benjamín ha descargado con fuerza en la provincia de Córdoba. El sur de la provincia se ha llevado la peor parte según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que activo la alerta amarilla en la campiña cordobesa para una jornada del ... miércoles que ha estado pasada por agua, con fuertes rachas de viento e incluso tormentas.

Según los registros oficiales de la agencia recogidos durante el miércoles, el municipio de La Rambla fue el punto más castigado por las precipitaciones, con 68,8 litros por metro cuadrado, seguida muy de cerca por Aguilar de la Frontera (60,8) y Espiel (60,2).

El temporal descargó con fuerza en buena parte del territorio cordobés, con valores también destacados en Fuente Palmera (58,4 mm), Hinojosa del Duque (58,3) y el Embalse de Guadanuño (54,4). En cambio, la lluvia fue más débil en zonas del sur como Benamejí, donde apenas se recogieron 4,4 litros por metro cuadrado.

En el norte y el centro de la provincia, los acumulados se movieron entre los 40 y 45 litros. Villanueva de Córdoba registró 42,6, Valsequillo 41,2 y Cardeña 40. En la Subbética, las precipitaciones fueron algo más moderadas, con Doña Mencía (33,4 mm) y Priego de Córdoba (14,2). En Montoro y Prágdena, el balance se situó en torno a los 23 litros.

El observatorio de Córdoba Aeropuerto no pudo ofrecer datos por falta de registros en la jornada, aunque las lluvias también fueron notables en la capital, donde se sucedieron los episodios de lluvia intensa y fuertes rachas de viento durante todo el día.