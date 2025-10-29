Suscríbete a
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

el tiempo

Estos son los municipios de Córdoba donde más ha llovido tras el paso de la borrasca Benjamín

La Rambla, Aguilar de la Frontera, Espiel e Hinojosa del Duque, a la cabeza del os registros oficiales de la Aemet

El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques públicos ante el aviso amarillo por viento y lluvias

Una mujer se resguarda de la lluvia en Córdoba
Una mujer se resguarda de la lluvia en Córdoba Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

La borrasca Benjamín ha descargado con fuerza en la provincia de Córdoba. El sur de la provincia se ha llevado la peor parte según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que activo la alerta amarilla en la campiña cordobesa para una jornada del ... miércoles que ha estado pasada por agua, con fuertes rachas de viento e incluso tormentas.

