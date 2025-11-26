La mujer apuñalada en un polígono de Córdoba admite ante el Juzgado de Violencia que se hizo las propias heridas

En plena resaca de las manifestaciones del 25-N contra la Violencia de sobre la Mujer la investigación abierta por el apuñalamiento a una mujer en el polígono Tecnocórdoba este pasado sábado por la que se detuvo a su expareja como presunto autor de un ... delito de malos tratos ha dado un giro. ABC ha constatado que la causa ha sido sobreseída por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Córdoba al confesar la presunta víctima en sede judicial que las heridas (varios cortes con arma blanca en el abdomen) habían sido autoinflingidas.

De este modo, la denuncia ha sido archivada y la expareja de esta mujer que fue detenida al activarse el protocolo por parte de la UFAM de la Policía Nacional tras una llamada de alerta al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 que alertaba de una mujer herida por arma blanca en la calle Estonia fue puesta en libertad sin cargos. En este episodio, la mujer además habría denunciado ante el Juzgado de Violencia Contra la Mujer haber sido víctima de agresiones anteriores por parte de su expareja, medida había sido dictada pocos días antes de los hechos denunciados.

Sin embargo, durante la instrucción del caso, la denunciante ante la jueza declaró que las lesiones no habían sido causadas por otro, sino que se las había provocado ella misma dando unas explicaciones «poco coherentes«, según ha podido saber ABC de fuentes de la investigación. La mujer fue intervenida en el Hospital Universitario Reina Sofía de sus heridas y evoluciona favorablemente.

Noticia Relacionada El escudo de la Policía y la Guardia Civil para las víctimas de maltrato en Córdoba: «Muchas llevan callando años» Pilar García-Baquero En la atención integral a las víctimas de violencia machista en Córdoba la prioridad es escuchar y proteger a las mujeres que sufren maltrato

Con ese reconocimiento, los investigadores no encontraron indicios que respaldaran la versión inicial relatada por la mujer, de 46 años, a los servicios de emergencias con una llamada que se produjo sobre las 20.00 horas del pasado sábado y a la propia Policía Nacional que procedió a la inmediata detención de su expareja y posterior puesta a disposición judicial.

Como resultado, el juzgado resolvió proceder al «sobreseimiento» de la causa —es decir, decidió archivar el caso por esta denuncia abierta por un delito de violencia contra la mujer.