Este es el recorrido oficial de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla 2026: calles por las que pasará y novedades

tribunales

La mujer apuñalada en un polígono de Córdoba admite ante el Juzgado de Violencia que se hizo las propias heridas

La presunta víctima de violencia machista cambia su versión ante el juez y el caso se archiva quedando en libertad su expareja tras su detención

Investigan una agresión con arma blanca a una mujer en un polígono de Córdoba

El escudo de la Policía y la Guardia Civil para las víctimas de maltrato en Córdoba: «Muchas llevan callando años»

Una funcionaria del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en una imagen de archivo valerio merino
Pilar García-Baquero

Córdoba

En plena resaca de las manifestaciones del 25-N contra la Violencia de sobre la Mujer la investigación abierta por el apuñalamiento a una mujer en el polígono Tecnocórdoba este pasado sábado por la que se detuvo a su expareja como presunto autor de un ... delito de malos tratos ha dado un giro. ABC ha constatado que la causa ha sido sobreseída por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Córdoba al confesar la presunta víctima en sede judicial que las heridas (varios cortes con arma blanca en el abdomen) habían sido autoinflingidas.

