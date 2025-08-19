Una mujer 75 años en Belmez, quinta persona que muere en Córdoba por golpe de calor este verano

Una mujer se protege del sol durante la última ola de calor en Córdoba

Las altas y prolongadas temperaturas que está sufriendo la provincia de Córdoba en este verano están dejando una huella dramática. La Consejería de Salud y Consumo ha confirmado este martes la quinta víctima por golpe de calor en nuestro territorio lo que va del presente ejercicio.

Se trata de una mujer, de 75 años, que perdió la vida el 16 de agosto en Belmez, aunque la Junta lo acaba de comunicar esta tarde. Salud ha explicado que la fallecida, igual que el varón, de 77 años, que murió por el mismo motivo en La Rambla el 17 de agosto -se tuvo conocimiento un día después de lo sucedido- presentaban antecedentes personales que se consideran factores de especial de riesgo.

Por ello, quedaban englobados en el grupo de riesgo I de los que contempla el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025.

De este modo, desde la activación de dicho Protocolo el pasado 16 de mayo, se han registrado en Andalucía un total de 10 muertes por golpe de calor, de un total de 24 casos diagnosticados -de ellos, 23 requirieron ingreso hospitalario-.

Se da la circunstancia de que, con esas cifras, Córdoba ocupa un lugar destacado dentro de esa dramática estadística. Porque, con cinco fallecidos por este motivo, suma la mitad de muertes por golpe de calor que se han producido en la región por el citado motivo.